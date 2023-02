The Flash: spunta un'immagine inedita di Michael Keaton come Bruce Wayne

Nelle scorse ore ha iniziato a diffondersi sul web un'immagine inedita di The Flash che mostra il Bruce Wayne di Michael Keaton. L'immagine, che non compare nel trailer arrivato online qualche giorno fa, è presa invece dalla versione cinematografica di quest'ultimo.

Nell'immagine in questione, vediamo Keaton come Bruce Wayne, con tanto di tuta con indosso il logo della Wayne Enterprises, mentre riattiva con una manopola la Batcaverna, probabilmente dopo anni di inattività come Batman. Ad avvalorare questa ipotesi c'è anche la precedente immagine di Bruce Wayne capellone, inclusa anche nel trailer.

The Flash: il Bruce Wayne canuto e capellone di Michael Keaton nello spot del Super Bowl 2023

Il trailer mostrava scene in cui i due Barry Allen erano nella Batcaverna, con Keaton che pronunciava la sua famosa frase "Sono Batman" e in più uno sguardo ravvicinato alla tuta di Keaton aggiornata, basata sui modelli presenti in Batman del 1989 e in Batman - il ritorno del 1992.

The Flash ha una data d'uscita fissata al 16 giugno 2023.