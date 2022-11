The Flash, il montatore del film ne è sicuro: "Vale la pena attendere per vederlo"

Il prossimo anno vedremo finalmente The Flash sul grande schermo, e dopo un lunghissimo periodo di sviluppo e lavorazione, scopriremo quale sarà il risultato finale. Ma stando alle parole del montatore del film, l'attesa sarà totalmente ripagata.

Ha avuto una gestazione lunghissima, il film di Flash con protagonista Ezra Miller, ma finalmente nel 2023 riusciremo a vederlo al cinema. Ma sono in molti a chiedersi se quello che arriverà sullo schermo sarà davvero un buon prodotto.

Le premesse, nonostante i problemi noti a tutti, ci sono, a partire dal regista Andy Muschietti, ma ovviamente non bastano per poterne garantire la qualità. Eppure, anche sul piano tecnologico, sembra che la pellicola non avrà nulla da invidiare ai cinecomic più apprezzati, anzi, si parla di qualcosa di davvero innovativo che varrà tutta la lunga attesa.

A rivelarlo è il montatore del film Paul Machliss, come riporta anche Comicbook citando un'intervista con IBC: "Sarà entusiasmante. Voglio dire, Warner ci ha affidato il compito di realizzare il miglior film possibile".

"Ciò che posso dire al momento è che siamo stati i primi a utilizzare per un film una tecnologia davvero innovativa, un nuovo modo per rendere le differenti versioni di un personaggio interpretato dallo stesso attore sullo schermo" spiega "Non sarà come la telecamera fissa o il motion control che abbiamo utilizzato, ad esempio, in Last Night in Soho. C'è stata una progressione con della meravigliosa tecnologia, di cui vorrei tanto parlarvi ora, ma vi dirò di più al riguardo dopo l'uscita del film, così da poter scendere nel dettaglio".

E conclude: "Ma è davvero entusiasmante, sul serio, e sono orgoglioso di poter dire cgesiamo stati certamente i primi ad utilizzarla per un film di questa portata. Probabilmente p uno dei motivi per cui ci è voluto così tanto per terminare i lavori. Ma ne valeva e ne varrà la pena [aver atteso così a lungo], perché ha una resa assolutamente fantastica!".

The Flash arriverà al cinema a giugno 2023.