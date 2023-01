The Flash: Ezra Miller in costume e una location ben nota dei fumetti nelle nuove foto

Le nuove foto del set e del merchandise di The Flash offrono un primo sguardo a Ezra Miller con indosso il nuovo costume e a una location ben nota dei fumetti.

A quasi sei mesi dall'uscita di The Flash, i fan possono dare un primo sguardo al nuovo super costume che Ezra Miller indosserà nel film grazie a un orologio interattivo a tema The Flash (tramite Mikhail Villarreal su Twitter) ora disponibile su Walmart.

L'immagine offre un primo sguardo approfondito al costume dal merchandising ufficiale, svelando il nuovo vestito rosso e oro di Scarlet Speedster. Il costume presenta gli inconfondibili fulmini e l'elmo del personaggio, con vene luminose di energia dappertutto. Mentre i precedenti costumi dell'eroe DCU di Miller erano più rigidi, vere e proprie armature, questo costume sembra essere più simile a una muta da sub in neoprene, capace di offrire una certa flessibilità.

Nel frattempo, il regista Andy Muschietti ha condiviso su Instagram una nuova foto del set di The Flash che anticipa la principale location dei fumetti di Central City e l'emblema dell'eroe DCU.

L'immagine condivisa dal regista lo mostra mentre tiene in mano una versione annerita dell'emblema di Scarlet Speedster, con la didascalia a confermare che l'ambientazione è quella di Central City, la città natale di Barry Allen, a mezzanotte.

The Flash, uno dei film più attesi al cinema del 2023, uscirà all'inizio dell'estate. Il nuovo trailer di The Flash dovrebbe essere presentato in occasione del SuperBowl di quest'anno, in onda domenica 12 febbraio.