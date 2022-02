The Flash: Ezra Miller insinua che Ben Affleck potrebbe non aver ancora finito di interpretare Batman

Ben Affleck ha espresso in più occasioni l'intenzione di appendere il mantello di Batman al chiodo dopo The Flash, ma il collega Ezra Miller nutre dubbi al riguardo.

Ben Affleck non ha nascosto l'intenzione di concludere la sua presenza nell'universo DC nei panni di Batman, ma secondo la sua costar di The Flash Ezra Miller la partita non sarebbe ancora chiusa e il futuro potrebbe non essere così categorico come anticipato.

The Flash: Ezra Miller in un'immagine del film

In una recente storia di Instagram, Ezra Miller ha evidenziato una sezione di una recente intervista di Variety a cui Ben Affleck ha preso parte. Miller ha sottolineato una sezione dell'intervista in cui Affleck spiega di essere tornato nei panni di Batman "un'ultima volta" nel prossimo film The Flash. In risposta, Miller ha scritto "Ha Ha Ha" a grandi lettere rosse sullo schermo, apparentemente suggerendo che la presenza di Affleck come Bruce Wayne è tutt'altro che conclusa.

The Flash: Ezra Miller scherza sul futuro del collega Ben Affleck come Batman

Dopo aver recitato nel ruolo dell'Uomo Pipistrello in Batman v Superman: Dawn of Justice, Affleck ha ripreso il ruolo di Batman in Suicide Squad del 2016, Justice League del 2017 e poi di nuovo in Zack Snyder's Justice League del 2021. Da allora, il divo ha anticipato l'intenzione di concludere il suo viaggio all'interno del personaggio die fumetti, ma le recenti allusioni di Ezra Miller sembrano suggerire il contrario.

Batman v Superman: Dawn of Justice, Ben Affleck e l'ira dei fan in rete

The Flash, a lungo in fase di sviluppo, vede il ritorno di Ezra Miller nei panni dello Scarlet Speedster/Barry Allen della DCEU, che ha interpretato in Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League e Zack Snyder's Justice League. Miller ha anche interpretato l'eroe in un cameo nell'evento crossover The CW Crisis on Infinite Earths, dove ha incontrato la versione di Barry Allen di Grant Gustin.

The Flash arriverà nei cinema a novembre 2022.