Batman v Superman: Dawn of Justice, Ben Affleck e l’ira dei fan in rete

La scelta di Ben Affleck come uno dei protagonisti di Batman v Superman: Dawn of Justice non andò inizialmente giù a tutti. A raccontarlo ai tempi è stato lo stesso attore, svelando che imparò subito a non leggere i commenti online, perché appena pubblicato l'annuncio, sul sito di una delle maggiori testate il primo responso di un lettore fu "NOOOOOOOO". Da quel momento, dice Affleck, non ha mai più frequentato le sezioni riservate ai commenti degli appassionati.

Lo stesso attore ha ironizzato sulla cosa, affermando di capire chi avesse delle riserve sulla sua presenza in Batman v Superman: Dawn of Justice, dato il precedente di Daredevil. Difatti Ben Affleck aveva inizialmente esitato ad accettare la parte di Bruce Wayne, avendo precedentemente giurato di non voler mai più interpretare un supereroe, ma si ricredette dopo aver incontrato Zack Snyder e parlato del personaggio. A quel punto la sua filosofia fu questa: "Se avessi pensato che sarebbe stato un nuovo fiasco alla Daredevil, non avrei accettato."

Come candidato di riserva c'era Josh Brolin, il quale però si tirò fuori subito, pur intendendosi alla grande con Snyder, dicendo di aver capito all'istante di non essere la persona giusta per il progetto. Quanto a Christian Bale, interprete di Batman nella trilogia di Christopher Nolan, non fu mai ufficialmente contattato (per ovvi motivi, poiché la versione di Snyder voleva essere diversa), ma non avrebbe disdegnato indossare un'ultima volta i panni del vigilante di Gotham per una storia sulla falsariga di The Dark Knight Returns di Frank Miller.

Ben Affleck è attualmente impegnato sul set londinese di The Flash, per quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione nei panni di Bruce Wayne. Prossimamente lo vedremo anche in The Last Duel, film in costume che ha scritto insieme all'amico Matt Damon, per la regia di Ridley Scott.