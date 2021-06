The Flash: il nuovo costume di Michael Keaton anticipato da una foto dal set

Un nuovo dettagli del costume del Batman di Michael Keaton svelato in una foto su Instagram dal regista di The Flash, Andres Muschietti.

Michael Keaton sta per tornare a indossare i panni dell'Uomo Pipistrello in The Flash, come anticipa la nuova foto pubblicata su Instagram dal regista Andres Muschietti che svela un dettaglio del nuovo costume di Batman.

La foto ritrae lo stemma sul petto di Batman, che mostra a sua volta un pipistrello stilizzato, macchiato di sangue. Lo stile sembra rievocare il costume indossato da Michael Keaton nei film di Tim Burton, in particolare Batman - il ritorno, differenziandolo dal look cupo del Batman di Ben Affleck.

Michael Keaton tornerà nel ruolo che lo ha reso una leggenda del cinema di supereroi negli anni '90. L'attore indosserà ancora una volta il mantello e il cappuccio di Batman in The Flash che, secondo quanto riferito, vedrà il vigilante pronto a diventare un mentore del giovane Barry Allen (Ezra Miller) durante un'avventura nel multiverso.

The Flash è in lavorazione in Inghilterra. Precedenti foto dal set hanno svelato il maniero del Batman di Tim Burton, nuovamente teatro delle riprese a sottolineare la continuità narrativa dell'universo DC.

The Flash arriverà al cinema il 4 novembre 2022.