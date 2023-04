The Flash, clamoroso: lo special screening del film sul supereroe DC al Comicon Napoli

Notizia bomba dell'ultimo minuto che il COMICON Napoli ci ha appena comunicato. L'attesissimo film DC The Flash, che ha ricevuto giudizi entusiastici al CinemaCon di Las Vegas, verrà presentato in anteprima esclusiva per l'Italia al COMICON Napoli il 1° maggio.

Per la precisione, The Flash sarà proiettato in esclusiva per il pubblico di COMICON Napoli lunedì 1° maggio, alle 14:00, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

In The Flash i mondi si incontreranno quando Barry userà i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L'unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato.... malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza per Barry è 'correre per la sua vita'. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?

The Flash, un full trailer folgorante: un cinecomic pronto a stupire?

Il film è diretto da Andy Muschietti e ha per protagonista Ezra Miller nei panni di Barry Allen, affiancato da Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdù e molti altri.

Ad affiancare il regista Muschietti dietro la macchina da presa è il team composto dal direttore della fotografia Henry Braham, lo scenografo Paul Denham Austerberry, i montatori Jason Ballantine e Paul Machliss e la costumista Alexandra Byrne. La colonna sonora è di Benjamin Wallfisch.

The Flash verrà presentato al Comicon Napoli il 1° maggio in anteprima ed arriverà poi nelle sale cinematografiche dal 15 giugno, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Seguite il Napoli Comicon con Movieplayer.it dal 28 aprile al 1° maggio.