The Flash, chi ha ucciso la madre di Barry Allen? La conferma del regista Andy Muschietti

Nel corso di una recente intervista, Andy Muschietti ha confermato che è stato Reverse-Flash a uccidere la madre di Barry Allen in The Flash, il film con Ezra Miller uscito nelle sale il 15 giugno scorso.

Muschietti ha rivelato anche che gli piacerebbe introdurre il celebre villain in un eventuale sequel di The Flash. "Beh, Reverse-Flash è l'elefante nella stanza, giusto?", ha risposto Muschietti. "Sembra che non si possa fare un altro film senza affrontare quello che, a detta di tutti, è l'assassino della madre di Barry. Quindi, è lui il grande cattivo".

Il regista ha poi aggiunto che gli piacerebbe anche vedere il Velocista Scarlatto di Ezra Miller affrontare "la Tartaruga a un certo punto. L'uomo più lento della Terra. Il Gorilla Grodd, ovviamente. E molti altri".

Creato dallo scrittore John Broome e dall'artista Carmine Infantino, Eobard Thawne, alias Reverse-Flash, è uno scienziato e velocista malvagio del 25° secolo, apparso per la prima volta in The Flash #139 del 1963. Nella serie limitata di sei numeri The Flash: Rebirth, pubblicata dalla DC Comics dall'aprile 2009 al febbraio 2010, lo scrittore Geoff Johns ha rivelato che Reverse-Flash è il responsabile della morte della madre di Barry, Nora Allen.

Questo momento cruciale nella vita di Barry Allen ha costituito in seguito il fulcro dell'evento crossover DC del 2011, Flashpoint, che ha visto il Velocista Scarlatto creare una linea temporale alternativa dopo essere tornato indietro per impedire a Reverse-Flash di uccidere sua madre (la storia è stata fonte di ispirazione per il film di Muschietti).

