The Flash: un bozzetto del regista ha anticipato la presenza di un villain segreto?

Manca poco all'arrivo di The Flash nelle sale e, nonostante i numerosi teaser e i primi screening per il pubblico del CinemaCon e del Comic Con, c'è ancora un a lone di mistero che pervade la pellicola diretta da Andres Muschietti. E ora si pensa che un bozzetto condiviso dal regista sui social possa aver rivelato la presenza di un certo villain nel film...

Siamo ancora in attesa di vedere cosa ci riserva The Flash, il tanto chiacchierato cinecomic DC con protagonista Ezra Miller, e tra un rumor e l'altro, uno scoop e un'anticipazione, si fa strada ora anche l'idea che l'ultimo post Instagram di Andy Muschietti possa aver anticipato un personaggio della pellicola.

Si tratta, nello specifico, di Reverse Flash, villain storico del Velocista Scarlatto che tanta importanza ha avuto anche nella serie tv di The CW, e a cui sembra somigliare parecchio il soggetto di questo bozzetto.

Questa, se confermata, per molti potrebbe non rappresentare una scelta sorprendente, ma come ricordano anche The Direct e CBR, negli ultimi tempi si era parlato di Dark Flash, e non di Reverse Flash come villain della pellicola.

The Flash: il finale del cinecomic DC è stato cambiato all'ultimo minuto? (RUMOR)

Ma d'altronde, vera o meno che potrebbe essere questa ipotesi, si vocifera che il finale di The Flash sia stato soggetto di cambiamenti dell'ultimo minuto, e pare che le versioni del film mostrate in anteprima non siano quelle definitive, quindi chi può dire davvero cosa vedremo davvero sullo schermo.

Di certo, lo scopriremo il prossimo giugno, quando The Flash arriverà nelle sale.