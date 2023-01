The Flash 9: Oliver Queen e Barry Allen di nuovo insieme, confermato il ritorno di Stephen Amell

Stephen Amell tornerà nei panni del suo Oliver Queen per la stagione finale di The Flash. The CW ha ufficializzato che nell'episodio 9x09 della serie vedremo Barry Allen e Freccia Verde nuovamente fianco a fianco, intenti a collaborare contro qualcosa di ancora imprecisato.

Un'immagine promozionale per la serie tv Arrow

"Non appena la nostra stagione finale è stata annunciata sapevamo di volere il ritorno di Stephen Amell nel suo ruolo iconico di Oliver Queen", ha dichiarato il produttore esecutivo Eric Wallace (tramite Deadline). "Dopotutto è stato proprio Oliver a lanciare originariamente Barry Allen (Grant Gustin) nel suo percorso eroico. Ecco perché tutti, nel Team Flash, hanno sentito che fosse importante creare una sorta di chiusura del cerchio, con il ritorno di Oliver nell'ultima stagione di The Flash. Il risultato si risolverà in un episodio epico ed emozionante che speriamo i fan dell'Arrowverse apprezzeranno. Tutto questo per ringraziare coloro che hanno guardato e supportato il nostro show durante questi nove anni meravigliosi. Siamo ansiosi di osservare le reazioni del pubblico nel vedere di nuovo Grant e Stephen salvare il mondo insieme".

Nel cast di The Flash troviamo Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight e Jesse L. Martin. La serie è prodotta da Bonanza Productions in associazione con Berlanti Productions e Warner Bros. Television, con Greg Berlanti e Sarah Schechter come produttori esecutivi.