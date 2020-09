The Father: Anthony Hopkins e Olivia Colman nel trailer del thriller

Anthony Hopkins e Olivia Colman si sfidano a colpi di bravura nel trailer di The Father, pellicola che vede Hopkins nei panni di un anziano la cui mente comincia a giocargli brutti scherzi. Olivia Colman è la figlia amorevole, ma solo in apparenza.

The Father racconta la storia di un uomo, meschino e molto indipendente, che invecchia e rifiuta ogni aiuto da parte di sua figlia Anne. La donna, interpretata da Olivia Colman, decide inoltre di trasferirsi a Parigi insieme al suo compagno, mentre il padre - parte affidata ad Anthony Hopkins - cerca di dare un senso ai cambiamenti che avvengono nella sua vita, mettendo in dubbio le persone amate, la propria sanità mentale e persino la realtà che lo circonda.

Lo spettacolo teatrale da cui è tratto il lungometraggio ha debuttato a Parigi e ha conquistato un Moliere Award prima di essere messo in scena anche a Broadway e a Londra, conquistando prestigiosi riconoscimenti come i Tony e l'Olivier Award per la Miglior interpretazione maschile. A dirigere The Father è lo stesso Florian Zeller, autore della piece teatrale Le Père che ha adattato personalmente con l'aiuto di Christopher Hampton. Nel cast del film Rufus Sewell, Mark Gatiss, Olivia Williams e Imogen Poots.