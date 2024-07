The Fantastic Four: First Steps, riprese in corso, le foto dal set rivelano ambientazione e location

Hanno preso il via le riprese di The Fantastic Four: First Steps, ecco i segreti delle location svelate dalle foto leaked.

Emergono le prime foto dal set de The Fantastic Four: First Steps, che forniscono le prime anticipazioni su location e ambientazione del cinecomic dedicato alla Prima Famiglia della Marvel. Diretto da Matt Shakman, il film sugli eroi in una realtà alternativa.

Dopo le sorprese rivelate durante la grande presentazione nella Hall H del San Diego Comic-Con 2024 lo scorso fine settimana, il cast del reboot Marvel è ora impegnato nella lavorazione delle prime scene. Con la produzione in corso in Inghilterra, @UnBoxPHD ha realizzato diverse riprese dal set, fornendo un assaggio di ciò che ci attende nella Fase 6 dell'MCU.​​​​​​​

Per il momento nessuno degli attori è stato avvistato sul set, la cui costruzione è ancora in corso. Kevin Feige ha confermato che le riprese con gli attori inizieranno nel fine settimana. Per il momento nelle foto possiamo intravedere una piattaforma di atterraggio velivoli, alcuni edifici dal look futuristico e un cinema della RKO.

Che cosa rivelano le foto dal set

È stato confermato che The Fantastic Four: First Steps sarà ambientato su una Terra diversa nel Multiverso dell'MCU negli anni '60. Tuttavia, la svolta è che gli anni '60 di questo mondo avranno un aspetto futuristico, poiché la storia si sarà svolta in modo diverso rispetto alla Terra-616. Ecco perché New York City avrà una combinazione di stile retrò e futuristico, come anticipano le foto che potrebbero aver rivelato l'aspetto del celebre Baxter Building dei fumetti.

The Fantastic Four: First Steps, le immagini leaked finiscono in rete, tutte le rivelazioni che contengono

Dato il grande cartello a 4 simboli che può essere visto a terra, è probabile che si tratti della parte superiore dell'edificio che fungerà da piattaforma di atterraggio, simile a quella sulla Stark Tower in The Avengers. Gli interni del Baxter Building saranno probabilmente girati in un edificio separato o in uno studio. Occhio ai social media! Nei prossimi giorni, quando le riprese entreranno nel vivo, ci potrebbero essere nuove sorprese e rivelazioni-