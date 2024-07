Fantastici 4: il nuovo titolo e tutte le sorprese rivelate sul film al Comic-Con

The Fantastic Four: First Steps sarà questo il titolo ufficiale del film Marvel Studios, così come è stato rivelato durante il panel della Hall H del Comic-Con di sabato. Il regista Matt Shakman ha fatto l'annuncio dopo aver mostrato un primo teaser e introdotto il cast: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach. Inizialmente, aveva detto che il gruppo non ce l'avrebbe fatta a presenziare, poiché la produzione inizia nel Regno Unito lunedì, ma era ovviamente un modo per regalare una sorpresa ai fan.

I Fantastici 4: Primi passi da supereroi

Durante il panel è stato rivelato che i membri principali dei Fantastici Quattro appariranno sia in Avengers: Doomsday sia in Avengers: Secret Wars. Il teaser mostrava i nostri quattro protagonisti in tute da astronauta, il decollo di un'epica navicella spaziale e un'ultima straordinaria immagine dell'enorme supercattivo Galactus che sovrasta la Terra.

The Fantastic Four First Steps cast is here! Pedro, Vanessa, Joseph & Ebon #SDCC pic.twitter.com/NTQYfWPTGZ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 28, 2024

Pedro Pascal ha detto che ciò che ha apprezzato di più nell'entrare nel MCU è stato un senso di "nuova famiglia". L'attore ha raccontato come lui e Shakman avessero lo stesso manager e fossero quasi coinquilini. Moss-Bachrach ha detto che stava ancora elaborando il fatto di indossare il costume da supereroe di Ben Grimm, alias La Cosa.

I consigli di Hulk a La Cosa

"Ho ricevuto un bel messaggio da Mark Ruffalo. Ha demistificato il processo di motion capture", ha detto il futuro Grimm. Il consiglio? "Fai scene come fossero scene normali". Joseph Quinn, invece, ha detto di non aver mai riso così tanto durante la preparazione di un film, facendo intuire il tono in parte leggero della pellicola.

Ebon Moss-Bachrach got a text from Mark Ruffalo with advice for joining MCU pic.twitter.com/chSRQEwasS — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 28, 2024

Il panel è stato breve, ha detto Feige, poiché il cast "deve letteralmente volare indietro [nel Regno Unito], ma hanno la loro fantastica auto che, si spera, li riporterà rapidamente nel Regno Unito". E mentre diceva questo, una gigantesca auto spaziale blu è fluttuata sul palco, la Fantasticar.

Anche se la trama del film dei Fantastici Quattro è stata tenuta segreta, sappiamo già che Pascal interpreta Reed Richards (alias Mr. Fantastic), Kirby è Sue Storm (alias la Donna Invisibile), Quinn è Johnny Storm (alias la Torcia Umana) e Moss-Bachrach è Ben Grimm (alias La Cosa).

Paul Walter Hauser e Natasha Lyonne fanno parte del cast in ruoli non rivelati, con Julia Garner nel ruolo di Shalla-Bal, una versione di Silver Surfer, e Ralph Ineson nel ruolo del grande cattivo Galactus. In una recente apparizione su The Official Marvel Podcast, il capo della Marvel Kevin Feige ha definito il progetto "un film d'epoca" e ha condiviso che le riprese inizieranno questo lunedì dopo il Comic-Con, il 29 luglio.

L'entusiasmo di Kevin Feige

"Sono estremamente entusiasta perché quei personaggi sono pilastri leggendari dell'Universo Marvel che non abbiamo mai avuto modo di esplorare in modo significativo, a parte in [Doctor Strange nel] Multiverso della Follia e alcuni divertenti indizi precedenti" ha detto Feige.

Matt Shakman, dopo WandaVision, dirigerà The Fantastic Four: First Steps da una sceneggiatura di Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Anche Peter Cameron (WandaVision) ha scritto parte del progetto, che uscirà nelle sale il 25 luglio 2025.

Con Captain America: Brave New World (14 febbraio 2025) e Thunderbolts (5 maggio 2025) si concluderà la Fase 5 del MCU. Con Fantastici Quattro: Primi passi si aprirà la Fase Sei, che includerà anche Blade (7 novembre 2025), Avengers 5 (1 maggio 2026) e Avengers: Secret Wars (7 maggio 2027).