The Fantastic Four: First Steps, le immagini leaked finiscono in rete, tutte le rivelazioni che contengono

Scopriamo insieme le sorprese svelate nei materiali video di The Fantastic Four: First Steps finiti in rete dopo il San Diego Comic-Con.

I primi materiali video di The Fantastic Four: First Steps mostrati in anteprima esclusiva al San Diego Comic-Con sono stati registrati e diffusi in rete per la gioia dei fan Marvel che non temono spoiler. World of Reel riferisce che i materiali, particolarmente accattivanti, hanno un look decisamente anni '60 e sono in 4:3, anche se è altamente improbabile che il film sui Fantastici Quattro sia tutto in quel formato.

Nel video si vede Reed Richards (Pedro Pascal) intento a spiegare le dimensioni parallele a un gruppo di ragazzi, poi scorgiamo la squadra al completo nelle loro tute spaziali blu pre-superpoteri, la Fantasticar che sfreccia attraverso New York City, il Baxter Building e La Cosa a un gioco a premi. Sfortunatamente il personaggio è nell'ombra quindi l'aspetto non è poi così chiaro.

Dopo che la Prima Famiglia della Marvel fa irruzione nello spazio, viene rivelato il villain Galactus intento a scrutare nella finestra di un grattacielo che presumiamo sia la base della squadra. Naturalmente Disney ha fatto immediatamente rimuovere il filmato leaked che però continua a circolare su Reddit e X.

La Prima Famiglia torna nell'MCU

Il San Diego Comic-Con 2024 ha svelato il titolo ufficiale del film sui Fantastic Quattro, chiarendo una volta per tutte che non si tratterà di una storia delle origini.

Commentando la realizzazione materiali leaked, il regista Matt Shankman ha dichiarato in un'intervista con Entertainment Weekly: "Abbiamo girato per alcuni giorni nell'area di preparazione degli astronauti, preparandoci per trasferirci nello spazio. Abbiamo girato la scena degli appuntamenti, Let's Make a Match, si chiama, e abbiamo girato il programma scientifico che Reed Richards fa settimanalmente per i bambini. E poi abbiamo anche utilizzato sacco di preview e animazioni che abbiamo creato per progettare al meglio il mondo del film."- ".

The Fantastic Four: First Steps vedrà Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Invisible Woman), Joseph Quinn (Johnny Storm/Human Torch) ed Ebon Moss-Bachrach nei panni della Prima Famiglia Marvel, con loro anche Ralph Ineson nei panni del villain Galactus, Julia Garner in quelli di Shalla-Bal/Silver Surfer, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne in ruoli non ancora rivelati. Al centro della storia ci sarà lo scontro tra i Fantastici Quattro e i villain Galactus e Silver Surfer, intenzionati a distruggere la Terra. Il film è atteso nei cinema a luglio 2o25.