The Fantastic 4, Silver Surfer comparirà nel film e sarà protagonista di un progetto standalone?

Nonostante l'annuncio del reboot dei Fantastici Quattro, Marvel non avrebbe abbandonato i piani per un film sul personaggio

Con la produzione del reboot di The Fantastic 4 ormai pronta a partire quest'anno, non si spengono le voci su un prossimo film standalone con Silver Surfer protagonista, con il progetto che starebbe avanzando ai Marvel Studios.

Silver Surfer apparirà in The Fantastic 4

Secondo lo scooper Daniel Richtman, il progetto in questione sta andando avanti e sarà realizzato dopo il debutto di Norrin Radd in The Fantastic 4, anche se al momento i dettagli sulla trama del progetto sono ancora segreti. Inoltre, poiché né la Marvel né la Disney hanno confermato la notizia, questa va presa con le pinze.

In precedenza era stato riferito che il progetto sarebbe stato una "Special Presentation" e che sarebbe uscito prima del film sul quartetto. Tuttavia, un rumor successivo diceva che una serie su Silver Surfer era in cantiere presso Disney+, con il regista Matt Shakman come produttore esecutivo, mentre uno più recente ha affermato che The Fantastic 4 avrebbe dato spianato la strada al progetto.

La Cosa sarà in motion-capture

Per quanto riguarda il film dei Marvel Studios, l'interprete di Ben Grimm/La Cosa, Ebon Moss-Bachrach, ha parlato di come verrà rappresentato l'Idolo dei Milioni, affermando che La Cosa sarà ricreata in motion-capture: "Non credo ci sarà un costume. Michael Chiklis ne indossava uno. A quanto pare, era davvero scomodo. Penso che siamo riusciti ad andare oltre. Ora con la tecnologia è un po' più cosplay e amatoriale. Si tratta per lo più di performance capture".

The Fantastic 4 sarà ambientato negli anni '60? Un dettaglio lo confermerebbe

Inoltre, l'interprete di Reed Richards/Mister Fantastic Pedro Pascal ha parlato del ruolo nel film. "Posso dirvi quanto sono eccitato, ovvero ogni oltre immaginazione", ha commentato. "Non c'è niente di più eccitante che far parte di un cast del genere. Essere invitati in una famiglia come quella è incredibile, e tutti noi vogliamo solo fare del nostro meglio e condividerlo con il mondo".

Il progetto di Silver Surfer non ha ancora una data di uscita. The Fantastic 4 uscirà nelle sale il 25 luglio 2025.