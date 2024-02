Fantastic Four: per La Cosa di Ebon Moss-Bachrach verrà utilizzata la motion capture

L'interprete de La Cosa nell'imminente reboot dei Fantastic Four, Ebon Moss-Bachrach, ha rivelato che per il suo personaggio verrà usata la motion capture.

Ebon Moss-Bachrach è intervenuto al Jimmy Kimmel Live! per parlare del suo recente casting nel prossimo film della Marvel Fantastic Four, rivelando che il suo personaggio, Ben Grimm (alias la Cosa), verrà realizzato con la tecnica della motion capture piuttosto che con una tuta fisica.

"In passato, credo che abbiano fatto un costume. Michael Chiklis indossava una tuta che a quanto pare era davvero scomoda, e ora... l'abbiamo superata. È una specie di cosplay, un po' amatoriale con la tecnologia che abbiamo a disposizione. Quindi sì, penso che sarà qualcosa principalmente realizzata con la motion capture", ha detto Moss-Bachrach.

Fantastic Four sarà ambientato negli anni '60?

Kimmel ha anche chiesto a Moss-Bachrach di confermare se il recente teaser poster pubblicato dalla Marvel - che ha svelato Pedro Pascal nei panni di Reed Richards (alias Mr. Fantastic), Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm (alias la Donna Invisibile), Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm (alias la Torcia Umana) e Moss-Bachrach nei panni della Cosa - significasse che il film sarebbe stato ambientato negli anni Sessanta. Con grande disappunto dei fan, Moss-Bachrach si è limitato ad affermare che la locandina sembrava effettivamente in tema anni '60: "Quell'immagine sembra essere a tema anni '60", ha detto l'attore senza aggiungere però altro.

Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora scarsi, nei fumetti i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti; Sue, la fidanzata di Reed (ed eventuale moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza; Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco, permettendogli di volare; e Ben, il migliore amico di Reed, viene trasformato in un gigante con massi arancioni al posto del corpo, che gli conferisce una super forza.

Matt Shakman (WandaVision) dirigerà Fantastic Four da una sceneggiatura scritta da Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Fantastic Four uscirà nelle sale il 25 luglio 2025.