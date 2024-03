The Fantastic 4: ecco perché il film è ambientato negli anni '60 secondo una nuova teoria

Fin dal primo momento dell'annuncio del cast di The Fantastic 4, i fan dei Marvel Studios hanno cominciato a speculare che il nuovo reboot potrebbe essere ambientato nel passato, intorno agli anni '60.

The Fantastic 4 dovrebbe essere ambientato nel 1963, nello specifico. Questo dato è stato ricavato da molti fan che hanno analizzato con accuratezza la copertina della rivista di Time Magazine che La Cosa tiene in mano nell'artwork ufficiale dei Marvel Studios e che risale proprio a quel periodo storico. Siamo, infatti, all'indomani dell'assassinio di John F. Kennedy.

Abbiamo avuto notizie contrastanti sul fatto che l'intero film sia ambientato negli anni '60 o se in qualche modo salterà ai giorni nostri prima della fine, ma se la squadra finirà per interagire con gli altri eroi del MCU nei prossimi film degli Avengers e/o oltre, si presume che prima o poi dovrà avvenire una qualche sorta di salto temporale.

Ora, una nuova teoria potrebbe darci qualche elemento in più.

Il cast di The Fantastic 4

La nuova teoria

Secondo l'insider Daniel Richtman, The Fantastic 4 sarà ambientato in un universo alternativo.

Se questo si rivelerà vero, ciò suggerisce ovviamente che i personaggi saranno delle varianti provenienti da qualche altra parte del Multiverso che alla fine troveranno la loro strada nella linea temporale principale del MCU (forse a causa della frattura interdimensionale causata da Dar-Benn alla fine di The Marvels).

Richtman ha anche rivelato che l'inizio delle riprese del film è previsto per agosto, mentre il prossimo film sugli Avengers entrerà in produzione l'anno prossimo.

L'entusiasmo di Pedro Pascal

Il cast ha mantenuto un certo riserbo sui rispettivi ruoli, ma Pedro Pascal (Reed Richards) ha recentemente espresso il suo entusiasmo per l'ingresso nella Prima Famiglia Marvel.

"Posso dirvi quanto sono emozionato, a livelli assurdi! Non c'è niente di più eccitante che far parte di un cast come questo, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joe Quinn e il nostro regista Matt Shakman. Essere invitati in una famiglia come questa è incredibile, e tutti noi vogliamo solo fare del nostro meglio e condividerlo con il mondo".

Pascal sarà affiancato da Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning) nel ruolo di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, Joseph Quinn (Stranger Things) nel ruolo di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, e Ebon Moss-Bachrach (The Punisher, The Bear) nel ruolo di Ben Grimm, alias la Cosa.