The Fantastic 4, ecco le prime parole di Pedro Pascal dopo l'annuncio del cast

A poche ore di distanza dall'annuncio dei Marvel Studios riguardo al cast ufficiale di The Fantastic 4, Pedro Pascal ha commentato per la prima volta la notizia del suo ingaggio nei panni di Reed Richards aka Mr. Fantastic.

Pedro Pascal è il nuovo Reed Richards del MCU

Le star di Fantastic Four saranno quindi Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mr Fantastic, Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm/La Donna Invisibile, Joseph Quinn che interpreterà Johnny Storm/Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/La cosa.

Nei fumetti i personaggi creati da Stan Lee e Jack Kirby ottengono i loro poteri dopo essere stati colpiti da raggi cosmici nello spazio. Reed può allungare il proprio corpo, Sue riesce a manipolare la luce e creare potenti campi di forza, Johnny riesce a trasformare il proprio corpo in fuoco e può volare, mentre Ben viene trasformato in una creatura arancione.

Le prime parole di Pedro

"Dalla nostra famiglia alla vostra", ha scritto Pascal postando l'artwork dell'annuncio su Instagram con quattro cuori blu e la nuova data di uscita di The Fantastic 4: 25 luglio 2025.

Alimentando ulteriormente le speculazioni sul fatto che il reboot dei Fantastici Quattro sarà ambientato nel passato, Pascal ha incluso l'hashtag "All You Need Is Love" - facendo riferimento all'iconica canzone del 1967 degli altri fab four, i Beatles - e ha postato la notizia sulle sue Stories di Instagram con altri due vecchi pezzi: "All My Loving" sempre dei Beatles del 1963 e "Hold On, I'm Comin'" di Sam & Dave del 1966.

The Fantastic 4 sarà ambientato negli anni '60? Un dettaglio lo confermerebbe

Pascal - noto per i ruoli da "daddy" come il cacciatore di taglie Din Djarin in The Mandalorian e il burbero Joel Miller nel dramma post-apocalittico della HBO The Last of Us - è stato a lungo vociferato per il ruolo di Reed Richards. Una versione dell'universo alternativo del supergenio era già apparsa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, interpretato da John Krasinski in un cameo).