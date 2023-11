The Fall Guy: Ryan Gosling ed Emily Blunt nelle prime foto del film

Ryan Gosling ed Emily Blunt sono ritratti nelle prime foto del film The Fall Guy, diretto da David Leitch.

Gli scatti, condivisi da Vanity Fair, anticipano alcuni dettagli del progetto in arrivo nei cinema di tutto il mondo nel mese di marzo.

Di cosa parla The Fall Guy

In The Fall Guy, Ryan Gosling interpreta Colt Seavers, uno stuntman che è rimasto quasi ucciso durante le riprese di una scena andate nel peggiore dei modi. Emily Blunt è invece Jody Moreno, ex fidanzata del protagonista che sta per debuttare come regista alla guida di un western sci-fi e che ha bisogno dell'aiuto di Colt dopo che il protagonista del suo film, Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), è scomparso.

The Fall Guy: Ryan Gosling in una foto del film

The Fall Guy: i protagonisti Ryan Gosling ed Emily Blunt

L'importanza degli stunt

David Leitch ha lavorato a lungo proprio come controfigura e voleva realizzare un film "comico, romantico e stupefacente" che fosse inoltre un sincero omaggio ai professionisti che rischiano la propria incolumità e vita.

Sul set le scene d'azione sono quindi state realizzate senza ricorrere agli effetti speciali, attirando l'attenzione di numerosi stuntman che hanno aspettato a lungo l'occasione di mettersi alla prova con spettacolari sequenze.

The Fall Guy: Gosling durante le riprese

Troy Brown, impegnato come controfigura di Ryan Gosling, si è lanciato nel vuoto da un'altezza di oltre 45 metri, seguendo l'esempio del padre Bob che 20 anni prima si era lanciato da un edificio mentre era in fiamme. La produttrice Kelly McCormick ha dichiarato: "Dicevamo 'Lo farai da 36 metri'. E lui ha risposto 'Posso lanciarmi da 45?'. Non era stato fatto da 10 anni. Abbiamo pensato: 'Le condizioni sono perfette, ti abbiamo visto provare, sei pronto, facciamolo'. Quando riesci a farlo è qualcosa di euforico. Tutti stavano saltando, impazzendo. Si tratta di un'enorme opportunità per quella persona ed è un ciak realmente meraviglioso per il nostro film, è piuttosto epico".

Leitch ha però ricordato: "Ci sono i tuoi amici, i tuoi colleghi e tutte queste persone che ami così tanto che fanno queste grandi scene d'azione, ma sai le conseguenze. Sei certo che le faranno in modo sicuro, ma c'è sempre quella piccola percentuale di una possibilità che qualcosa potrebbe andare storto".

The Fall Guy: una foto dal set del film action

Per le scene del protagonista hanno lavorato anche l'esperto in corse in macchina Logan Holladay, Justin Eaton che si è occupato degli scontri corpo a corpo, e Ben Jenkins che ha esperienza con il parkour e che, secondo il regista, "può fare praticamente tutto tranne le cose che richiedono una specializzazione specifica: è stato investito dalle macchine, è saltato sopra le recinzioni... Ben ha fatto molte delle scene".

La sceneggiatura è firmata da Drew Pearce e nel cast ci saranno anche Hannah Waddingham, Winston Duke e Stephanie Hsu.

The Fall Guy si ispira all'omonima serie creata da Glen Larson, andata in onda per cinque stagioni su CBS da 1981 al 1986.