The Fall Guy: debutto sotto le aspettative per il film con Ryan Gosling, solo 28 milioni al box office USA

Al debutto negli USA, The Fall Guy non sfonda, 28 milioni sono un incasso discreto, ma per recuperare i 140 milioni di budget ci vorrà un bel po' di tempo.

L'hype intorno a The Fall Guy si è sgonfiato al confronto col botteghino americano. Discreta apertura per il film ispirato alla serie anni '80 Professione Pericolo, ma del tutto insufficiente considerando il budget del film, che si aggira sui 140 milioni. Al debutto, The Fall Guy ha incassato 28,5 milioni da 4.002 sale e ha segnato una media per sala di 7.121 dollari. Con gli incassi esteri, il film ha raggiunto 65 milioni, cifra che - si spera - verrà incrementata nelle prossime settimane. Positivo il commento di David A. Gross della società di consulenza cinematografica Franchise Entertainment Research: "Questa è una buona apertura per una grande action comedy. Le commedie action hanno ottimi risultati all'estero e, con questo cast, gli affari esteri dovrebbero andare bene. Ma per recuperare i costi, The Fall Guy avrà bisogno di un lungo periodo". Nel frattempo, scoprite la nostra recensione di The Fall Guy.

The Fall Guy, basato sulla serie TV degli anni '80 sugli stuntman, non è stato l'unico ritorno al passato al botteghino. In onore dello Star Wars Day, che si celebra il 4 maggio, Disney e LucasFilm hanno fatto uscire di nuovo al cinema Star Wars ep. I - La minaccia fantasma" del 1999, che ha incassato 8,1 milioni di dollari da 2.600 sale, con una media per sala di 2.992 dollari. Risultato impressionante per un film vecchio di 25 anni che è ampiamente disponibile per la visione a casa. La Minaccia Fantasma ha incassato 6,4 milioni di dollari a livello internazionale, portando il bottino del fine settimana a 14,5 milioni di dollari in tutto il mondo.

Challengers: Zendaya in una foto del film

Challengers, ex numero uno, scende al terzo posto e incassa altri 7,6 milioni che lo portano a sfiorare i 30 milioni di incasso. Risultato rispettabile per un film artistico rivolto a un pubblico adulto esigente, nonostante l'ingente budget di 55 milioni di dollari (per non parlare dei costi di marketing) per la pellicola che racconta un triangolo sentimentale tra una ex campionessa di tennis e due tennisti interpretati da Mike Feist e Josh O'Connor, come rivela la nostra recensione di Challengers.

L'altro nuovo titolo della top five debutta in quarta posizione, si tratta de La Profezia del Male, horror low budget incentrato sul mondo dei Tarocchi che apre incassando 6,5 milioni da 3.104 sale e segna una media per sala di 2.094 dollari.

Quinto il blockbuster Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero. La pellicola diretta da Adam Wingard incassa altri 4,5 milioni che la portano a un totale domestico di 188 milioni. Come anticipa la nostra recensione senza spoiler di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, il nuovo capitolo del MonsterVerse Legendary Entertainment e Warner Bros. racconta la sinergia tra le due più potenti creature mostruose per salvare il pianeta da una temibile minaccia. Nel cast Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Dan Stevens.