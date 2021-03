The Falcon and The Winter Soldier: Wyatt Russell svela le differenze tra vecchio e nuovo Captain America

Nella nuova serie Disney+ The Falcon and The Winter Soldier Wyatt Russell interpreta il nuovo Captain America, di cui ha rivelato le differenze rispetto a Steve Rogers.

Dopo mesi di attesa The Falcon and The Winter Soldier è finalmente arrivato su Disney+ e uno dei componenti del cast, Wyatt Russell, ha spiegato le differenze tra il nuovo Captain America, ovvero John Walker, e Steve Rogers che ha lasciato il suo scudo ai posteri alla fine di Avengers: Endgame.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie con lo scudo di Captain America

Nel finale del primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, intitolato "New World Order", il governo degli Stati Uniti lo ha annunciato come il Nuovo Capitan America, e quindi, un nuovo simbolo di speranza per il Paese del dopo Blip, affermandosi come nuovo antagonista di Bucky Barnes (Sebastian Stan) e Sam Wilson (Anthony Mackie), alias Falcon. Il suo interprete Wyatt Russell, in una recente intervista con EW, ha rivelato le differenze tra il suo personaggio e quello interpretato da Chris Evans:

"Sono entrambi soldati di epoche diverse, ma l'era di John è molto diversa dall'era di Steve. I militari che ora sono in Iraq e in Afghanistan sono diversi da quelli della sua epoca perché l'epoca è diversa, è tutto più ambiguo. E poi adesso tutto è filmato, c'è un modo diverso di combattere. Prima combatti e poi fai domande."

The Falcon and the Winter Soldier, Wyatt Russell: "Spero che i fan non mi odieranno"

L'attore ha continuato a parlare del suo personaggio, sottolineando per chi ama Steve Rogers ancora di più le loro differenze, in quanto quest'ultimo era spinto sempre da obblighi morali ed etici: "John è quel tipo di persona che dice 'Vuoi che faccia questo lavoro? Ok finirò il lavoro per te'. Vuole solo essere in grado di fare il suo lavoro".

Un netto contrasto, palese fin dai primi episodi di The Falcon and The Winter Soldier, tra i due Capitan America che Wyatt Russell ha rimarcato per rendere più comprensibile il personaggio.

The Falcon and The Winter Soldier è disponibile su Disney+, ogni venerdì con una nuova puntata.