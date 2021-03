The Falcon and the Winter Soldier, Wyatt Russell: “Spero che i fan non mi odieranno”

Wyatt Russell, interprete di John Walker in The Falcon and the Winter Soldier, si è pronunciato sulle reazioni dei fan.

Wyatt Russell, interprete di John Walker in The Falcon and the Winter Soldier, si è pronunciato sulle reazioni dei fan. Attenzione, seguono spoiler . Intervistato da USA Today, l'attore ha commentato la sequenza finale del primo episodio della miniserie, dove Walker - noto nei fumetti come US Agent - viene annunciato come nuovo Captain America.

"Alcuni lo odieranno, altri lo ameranno. I film e le serie esistono per farci provare emozioni, e spero che questo show possa fare lo stesso. Spero che non mi odieranno troppo, ma d'altro canto immagino che sia un onore essere disprezzato nel Marvel Cinematic Universe." L'entrata in scena di Walker è stata oggetto di tweet con l'hashtag #NotMyCap - ironia della sorte, la stessa scritta che è apparsa nei fumetti recenti in cui l'erede di Steve Rogers era Sam Wilson, alias Falcon.

The Falcon and the Winter Soldier ha debuttato su Disney+ due giorni fa, e i nuovi episodi arriveranno a cadenza settimanale fino al 23 aprile. La miniserie racconta le conseguenze di Avengers: Endgame, con Steve Rogers che si è ritirato a vita privata e Sam Wilson che deve decidere se accettare o meno di diventare il nuovo Captain America. Lui e Bucky Barnes dovranno anche affrontare di nuovo il perfido Helmut Zemo, che in Captain America: Civil War riuscì a provocare lo scioglimento degli Avengers tramite gli Accordi di Sokovia.

Gli altri progetti seriali della Marvel previsti su Disney+ entro la fine del 2021 sono le prime stagioni di Loki e Marvel's What If...?, entrambi durante l'estate, e poi Ms. Marvel e Hawkeye in autunno. Sono in cantiere anche progetti incentrati su She-Hulk, War Machine, Nick Fury, Moon Knight e Ironheart, con l'aggiunta di una serie che esplorerà la nazione fittizia del Wakanda e uno speciale dei Guardiani della Galassia, che precederà l'uscita del terzo lungometraggio dedicato al team cosmico della Casa delle Idee.