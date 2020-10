The Falcon And The Winter Soldier riporterà sullo schermo personaggi Marvel del passato

Alcuni volti noti dei primi film Marvel Universe starebbero per fare ritorno in The Falcon And The Winter Soldier , come anticipa lo sceneggiatore Derek Kolstad.

La lavorazione di The Falcon And The Winter Soldier è attualmente in corso e dalle anticipazioni che trapelano la serie Disney+ potrebbe riservare parecchie sorprese. pare che lo show incentrato su Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) vedrà il ritorno di alcuni personaggi Marvel del passato che i fan ben conoscono.

The Falcon and the Winter Soldier: Zemo con indosso la maschera viola

The Falcon and the Winter Soldier ripartirà dal finale di Avengers: Endgame, dove un anziano Steve Rogers ha ceduto il suo scudo di Captain America a Sam Wilson in un ideale passaggio di consegne.

Lo sceneggiatore Derek Kolstad, creatore di John Wick, avrebbe svelato durante il podcast Script Apart qualche dettaglio sulla serie Disney+ anticipando il ritorno di alcuni volti familiari che appartengono al passato dell'MCU:

"Posso dire che ci sono personaggi dei primi film Marvel che faranno ritorno. Li stiamo reinventando, saranno più complessi e influiranno sulla struttura narrativa. Sarà fantastico."

The Falcon and the Winter Soldier: una foto leaked anticipa una sorprendente alleanza

Tra i ritorni già noti vi sono quelli del Barone Zemo, interpretato da Daniel Bruhl, e di Batroc il Saltatore, già apparso in Captain America: The Winter Soldier. Chi altro si unirà alla squadra dei villain del passato? Derek Kolstad non dice di più, ma prosegue:

"La serie ci fornisce la possibilità di prendere due dei personaggi più popolari nell'orbita di Captain America e renderli co-protagonisti. Sono orgoglioso e onorato di ciò che stiamo facendo. Noi stiamo facendo un'operazione simile a quella di Robin nei fumetti di Batman, stiamo prendendo due personaggi secondari e li stiamo mettendo sotto i riflettori, rendendo più cool, più interessanti. Sono più umani, più sofferenti, prendono coscienza di chi siano veramente."

The Falcon And The Winter Soldier farà il suo debutto su Disney+ nel corso del 2021.