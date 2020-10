The Falcon and the Winter Soldier: una foto leaked anticipa una sorprendente alleanza

Una foto ricca di spoiler riguardanti il ruolo del Barone Zemo in The Falcon and the Winter Soldier è stata cancellata da Instagram.

Una foto leaked scattata sul set di The Falcon and the Winter Soldier avrebbe anticipato una sorprendente alleanza tra i due protagonisti della serie Disney+ e un celebre villain. La foto in questione, però, è stata prontamente fatta sparire dai social.

The Falcon and the Winter Soldier: Zemo con indosso la maschera viola

Il post in questione, condiviso su Instagram dall'account On Set. Unseen. il 10 ottobre, riportava la seguente scritta:

"The boys in traffic. #sebastianstan, #danielbrühl and #anthonymackie filming #falconandthewintersoldier".

Secondo la descrizione riportata da Comicbook.com, la foto dal set ritrae i protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie e Sebastian Stan, insieme al villain Barone Zemo, interpretato dal tedesco Daniel Brühl. Nella foto Zeno sembra unire le forze con Sam Wilson e Bucky Barnes invece di combatterli. A quanto pare l'immagine in questione potrebbe rappresentare uno spoiler notevole tanto che Marvel l'avrebbe fatta subito sparire da Instagram.

Il ritorno di Zemo sarà supportato dalla ricomparsa di un altro popolare personaggio del mondo Marvel, Batroc the Leaper, interpretato da Georges St-Pierre. I deu villain saranno affiancati da due misteriosi personaggi interpretati da Desmond Chiam ed Erin Kellyman.

Per quanto riguarda il tono dello show, Sebastian Stan ha anticipato un legame con Captain America: The Winter Soldier:

"Quello che mi è piaciuto di più è che, a livello di tono, è molto vicino al mondo di Captain America: The Winter Soldier, che è stata una delle mie esperienze lavorative preferite. In un certo senso, lo show è radicato nel mondo come lo conosciamo, ma è anche pieno zeppo di scene d'azione massicce, in più c'è una profonda attenzione ai personaggi. Stavolta, Sam e Bucky si ritroveranno in situazioni per loro inedite, amo metterli in situazioni in cui non siamo mai stati in grado di metterli in prima perché adesso hai a disposizione sei ore invece di due".