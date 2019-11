The Falcon and the Winter Soldier: al via le riprese della serie Disney+

The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel in arrivo prossimamente su Disney+, entra in produzione.

Marvel ha dato il via alle riprese di The Falcon and the Winter Soldier, che arriverà prossimamente sulla piattaforma streaming Disney+. A rivelarlo è lo showrunner Malcolm Spellman con un post su Instagram attualmente non più visibile. Nel post si annunciava l'inizio delle riprese della serie tv ad Atlanta, Georgia, definendolo "un gran giorno per un sacco di persone incluso me."

Anthony Mackie e Sebastian Stan torneranno nei ruoli di Sam Wilson, alias Falcon, e Bucky Barnes, alias Soldato d'Inverno, nella serie Disney+ che vedrà il ritorno di Daniel Brühl nei panni del villain Baron Zemo, che stavolta indosserà la celebre maschera con cui è noto il personaggio. Confermato il ritorno di Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter e l'arrivo di Wyatt Russell in quelli di John Walker, villain dei fumetti noto come U.S. Agent (alias Super-Patriot).

Derek Kolstad (John Wick) fa parte della writer's room dello show che vedrà alla regia Kari Skogland. Secondo le prime anticipazioni, The Falcon and the Winter Soldier favorirà la transizione di Falcon nel nuovo Captain America, considerando il finale di Avengers: Endgame in cui Cap gli ha consegnato il proprio scudo. Ancora non è chiaro in cue punto della timeline dell'MCU si inserirà la serie che dovrebbe approdare su Disney+ nella seconda metà del 2020.