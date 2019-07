The Falcon and the Winter Soldier: le prime foto del Barone Zemo!

Il Barone Zemo ritornerà in azione nella serie The Falcon and the Winter Soldier e Daniel Brühl ha condiviso due foto del personaggio.

The Falcon and the Winter Soldier riporterà sugli schermi il Barone Zemo e ora Daniel Brühl ha condiviso le prime foto del suo atteso ritorno sugli schermi grazie alla serie Marvel prodotta per Disney+.

L'annuncio della presenza del personaggio nello show con protagonisti Sebastian Stan e Anthony Mackie è stata fatta durante il San Diego Comic-Con 2019. Durante la presentazione della serie The Falcon and the Winter Soldier Daniel Brühl è infatti apparso in un video in cui interpretava nuovamente il Barone Zemo.

L'attore ha ora condiviso due scatti che lo mostrano nella parte del villain.

Helmut Zemo è apparso nel Marvel Cinematic Universe in occasione di Captain America: Civil War, in una versione non del tutto aderente a quella presente tra le pagine dei fumetti. Il nemico degli eroi, nel lungometraggio, è un ex colonnello delle forze speciali di Sokovia ossessionato dall'idea di distruggere gli Avengers, ritenuti responsabili della morte della sua famiglia, avvenuta durante la lotta contro Ultron.

La prima stagione della nuova serie, destinata alla piattaforma di streaming Disney+, sarà composta da sei episodi e arriverà online nell'autunno del 2020.

Lo show farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe recentemente annunciata al Comic-Con.