The Falcon and The Winter Soldier: il nuovo costume di Bucky Barnes svelato nella foto dal set

The Falcon and The Winter Soldier vedrà Sebastian Stan coprotagonista dello show nel ruolo di Bucky Barnes, ecco svelato il suo nuovo costume in una foto diffusa su Twitter.

Una foto dal set di The Falcon and The Winter Soldier ha svelato il nuovo costume di Bucky Barnes, personaggio interpretato da Sebastian Stan nella serie tv in arrivo su Disney+ nel 2021.

La foto in questione, diffusa su Twitter da @yelenatswhore, mostra Sebastian Stan sorridente con i capelli corti in un locale durante le riprese a Senoia, Georgia. Nella foto l'interprete di Bucky Barbes indossa un costume non dissimile dal precedente, ma con tanti piccoli dettagli diversi, e sfoggia il suo braccio metallico realizzato a Wakanda.

MY MUSIC TEACHER TOOK THIS PICTURE! HE’S IN SENOIA OHMYGOD pic.twitter.com/jBKCrc9LRL — rach (@yelenatswhore) December 18, 2019

Parlando di The Falcon and the Winter Soldier, Sebastian Stan ha dichiarato: "Sarà cool e folle. Tutto ciò che posso dirvi è che sarà nuova e diversa da quanto avete visto finora. Sarà in linea con tutto ciò che è successo, ma questi personaggi ora sanno davvero chi sono, che cosa provano, che cosa pensano, in più ci sarà molta azione, commedia, sarà divertente. Credo che sarete felici del risultato. E poi ci sono delle cose folli, che vi lasceranno di stucco."

The Falcon and The Winter Soldier vede protagonisti Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan). Lo show vedrà il ritorno di Emily VanCamp nei panni dell'Agente dello SHIELD Sharon Carter, Daniel Bruhl sarà ancora il villain Barone Zemo, in più vedremo il debutto di John Walker/US Agent, interpretato da Wyatt Russell.

The Falcon and The Winter Soldier: le nuove foto dal set svelano l'ambientazione della serie tv?