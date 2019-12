The Falcon and The Winter Soldier: le nuove foto dal set svelano l'ambientazione della serie tv?

Nuove foto dal set della serie tv The Falcon and The Winter Soldier, lo show che sarà disponibile in streaming con Disney+, svelano l'ambientazione cittadina di New York City.

Nuove foto dal set di The Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie Disney+ che si focalizzerà sui due personaggi Marvel, svelerebbero una scenografia che ricorda molto la Chinatown di New York City.

Il set è al momento allestito ad Atlanta ma, grazie alle foto pubblicate dal sito Murphy's Multiverse e da un video pubblicato dal profilo Instagram @justbeachy4stacy, scopriamo che per una scena è stata allestita una zona che ricorda molto gli scenari di New York City.

Secondo quanto riferito da alcune fonti presenti sul set, la crew della produzione ha realizzato un locale che sarà un ristorante asiatico e sta anche cercando un esperto chef di sushi per realizzare tutto alla perfezione. Pare quindi che The Falcon and the Winter Soldier si svolgerà, almeno in parte, a New York City, visto anche che Bucky Barnes, ovvero The Winter Soldier, è legato a Brooklyn, quindi questa teoria è molto plausibile.

The Falcon and The Winter Soldier sarà la prima serie dei Marvel Studios a debuttare su Disney+. Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie sarà incentrata su Sam Wilson e Bucky Barnes, con Wilson costretto ad affrontare la resistenza del governo degli Stati Uniti e l'opposizione pubblica per il fatto di essere il nuovo Capitan America.

Diretto da Kari Skogland, con una sceneggiatura di Malcolm Spellman e Derek Kolstad, The Falcon and Winter Soldier è interpretato da Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Falcon, Sebastian Stan in quello Bucky Barnes/The Winter Soldier, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, Daniel Brühl che torna nel ruolo del Barone Helmut Zemo e Wyatt Russell nel ruolo di John Walker.