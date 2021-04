The Falcon and the Winter Soldier: la Contessa doveva esordire in Black Widow

La misteriosa Contessa, apparsa nel penultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, doveva esordire in Black Widow secondo i piani originali.

La misteriosa Contessa, apparsa nel penultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, doveva esordire in Black Widow secondo i piani originali. È quello che afferma la giornalista Joanna Robinson in un articolo di Vanity Fair pubblicato subito dopo il debutto dell'episodio in questione su Disney+, svelando quindi come i piani della Marvel siano cambiati a causa dell'emergenza sanitaria.

Veep, stagione 4

Apparsa per ora solo brevemente al fianco di John Walker dopo che quest'ultimo è stato sollevato dall'incarico di essere Captain America, dicendogli che i suoi servizi potrebbero interessare ai datori di lavoro di lei, la Contessa si chiama Valentina Allegra de la Fontaine, e ha le fattezze di Julia Louis-Dreyfus, la cui presenza nel Marvel Cinematic Universe è rimasta un segreto fino all'esordio del penultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier (anche se, come dice Vanity Fair, un indizio l'avevano dato lei e i colleghi di Veep scherzando sul fatto che sarebbe una villain perfetta per un film della Disney).

The Falcon and The Winter Soldier, la recensione del quinto episodio: pausa di riflessione

Black Widow: William Hurt in una scena

Introdotta nei fumetti come spia e amante di Nick Fury, la Contessa è in realtà una talpa russa, e nei fumetti più recenti è divenuta Madame Hydra. Il suo ruolo nella miniserie attuale suggerisce che stia dalla parte dei cattivi, e c'è chi ipotizza, anche sulla base del fatto che doveva apparire in Black Widow, che possa essere in combutta con l'ex-generale Ross per mettere in piedi la versione MCU dei Thunderbolts, team che nell'universo cartaceo fu creato - da un certo Zemo, guarda caso - per sostituire gli Avengers, all'epoca dati per morti, con l'intenzione di passare poi dalla parte del male (solo che i membri del team presero le distanze da Zemo).

Black Widow, analisi del final trailer: un nemico formidabile e un passato doloroso

Qualora la sua presenza nel film sia rimasta inalterata, rivedremo quindi la Contessa a luglio, quando il lungometraggio su Natasha Romanoff debutterà in sala e contemporaneamente su Disney+ con la modalità Premier Access.