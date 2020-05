The Falcon and the Winter Soldier: Steve Rogers tornerà nella serie Disney+?

Molti fan cominciano a chiedersi se Steve Rogers ovvero Captain America apparirà in The Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie tv in arrivo prossimamente su Disney+.

Nonostante la produzione di The Falcon e The Winter Soldier sia stata temporaneamente interrotta a causa della pandemia di Coronavirus, i fan continuano a chiedersi quale sarà la trama nello specifico e se Captain America/Steve Rogers farà ritorno in qualche episodio.

Avengers: Endgame, Captain America in lacrime

Sebbene il suo percorso nell'MCU sia terminato con Avengers: Endgame, Captain America è ancora vivo per cui potrebbe apparire in un cameo o un easter egg piazzato in qualche episodio di The Falcon and the Winter Soldier. Con Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) lasciati al loro destino, sarebbe perfetto avere un piccolo consiglio dal loro migliore amico e mentore Steve Rogers.

Lo stesso Chris Evans, lo scorso novembre, non ha escluso un possibile ritorno in qualche modo di Captain America: "Adoro il personaggio, ma non lo so. Mai dire mai. Non è un no secco, ma non è neanche un si. Ci sono altre cose su cui sto lavorando in questo momento."

Purtroppo, Marvel non ha rivelato ancora dettagli sulla trama di The Falcon and The Winter Soldier, quello che sappiamo dopo gli eventi di Avengers: Endgame è che Sam Wilson si appresta a diventare il nuovo Captain America, ma sembra dalle prime immagini trapelate che continuerà a vestire i panni di Falcon affiancato da Bucky Burnes che, chissà, potrebbe guidarlo nel nuovo percorso di trasformazione.