The Falcon and The Winter Soldier, un malvagio Captain America anticipato nei concept art?

The Falcon and The Winter Soldier, nuova serie tv Disney+ attualmente in produzione, potrebbe vedere Sam Wilson e Bucky Barnes affrontare un malvagio Captain America, almeno questo si evince da un concept art diffuso in occasione del lancio della piattaforma streaming.

La Fase 4 del MCU sarà totalmente diversa dalle precedenti. Tra le novità in arrivo vi sarebbe addirittura l'ipotesi di un malvagio Captain America, ritratto in un nuovo concept art dedicati a The Falcon and the Winter Soldier. L'immagine mostra l'agente americano di Wyatt Russell che indossa un costume molto simile a quello del vecchio Captain America.

John Walker/US Agent (Wyatt Russell) as Captain America in #TheFalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/iYcGfr7ovB — Daniel Richtman (@DanielRPK) November 12, 2019

Nei fumetti, questo personaggio era la scelta del governo per sostituire Captain America; è molto probabile che nel nuovo show Disney+ questa idea venga ripristinata, con un ipotetico scontro in arrivo tra il Captain America cattivo e i due personaggi principali, Falcon e Winter Soldier. Abbiamo visto che alla fine di Avengers: Endgame, Steve Rogers affida il suo scudo al suo amico fidato Sam e sappiamo già che il governo degli Stati Uniti non vuole Sam Wilson come nuovo Capitan America. In base all'apparizione di Wyatt Russell, sembra ovvio che l'uomo verrà scelto come il prossimo Captain America, con Sam che probabilmente dovrà dimostrare di essere degno del ruolo.

La release di The Falcon and The Winter Soldier è prevista per la fine del 2020, mentre in Italia arriverà il 31 marzo, con il lancio della piattaforma streaming nel nostro Paese.

