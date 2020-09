The Falcon and The Winter Soldier: il villain è una vecchia conoscenza di Captain America?

La produzione di The Falcon and the Winter Soldier sembra essere tornata sulla buona strada, dopo il blocco dovuto alla pandemia, e alcune foto svelerebbero il ritorno di una vecchia conoscenza in veste di possibile villain.

Direttamente dal passato di Captain America arriva un volto familiare sul set di The Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie Marvel in arrivo su Disney+, ovvero Georges Batroc, il villain apparso in Captain America: The Winter Soldier.

Emily VanCamp and Georges St-Pierre are back on the set of "The Falcon and the Winter Soldier" after COVID-19 lockdowns prevented filming for months - see the new set pics! https://t.co/LOC10JiuFz — JustJared.com (@JustJared) September 14, 2020

Come mostrano le nuove immagini dal set di The Falcon and the Winter Soldier condivise da Just Jared, vediamo il ritorno di Georges St-Pierre proprio nei panni di uno dei nemici famigerati di Captain America, Georges Batroc, famigerato mercenario e pirata che ha usato le sue abilità per diventare uno dei criminali più ricercati dall'Interpol.

Il ruolo di Georges Batroc è stato parte integrante della trama generale di Captain America: The Winter Soldier. Il film, infatti, inizia con Captain America (Chris Evans) e Black Widow (Scarlett Johansson) che salvano una nave S.H.I.E.L.D., presa in ostaggio dal criminale e da un equipaggio di mercenari algerini. Alla fine, Batroc riesce a fuggire e Black Widow riesce a rubare i file memorizzati sulla nave, che riguardano la cospirazione HYDRA.

Insieme a lui anche un altro gradito ritorno sul set della serie tv, che presto sarà disponibile su Disney+, ovvero Emily Van Camp che a quanto pare riprenderà il ruolo dell'Agente 13 Sharon Carter, altro personaggio apparso in Captain America: The Winter Soldier. Ma che ruolo avranno nella nuova serie tv?

Lo scopriremo solo quando The Falcon and The Winter Soldier arriverà sulla piattaforma Disney+, al momento ancora a data da destinarsi.