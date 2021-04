The Falcon and the Winter Soldier: la regista smentisce la teoria per cui Bucky è bisessuale

Una scena precisa di The Falcon and the Winter Soldier ha alimentato la teoria secondo cui Bucky Barner sarebbe bisessuale, ma la regista della serie Disney+ smentisce.

I fan avrebbero interpretato una scena comica di The Falcon and the Winter Soldier come la conferma della bisessualità di Bucky Barnes, ma la regista della serie Disney mette in guardia i fan dal trarre conclusioni affrettate.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una scena

Da quando il Sam Wilson di Anthony Mackie è stato introdotto in Captain America: The Winter Soldier, tra i fan si è diffusa teoria dei fan che ipotizzava un triangolo sentimentale omosessuale o bisessuale tra Sam Wilson, Bucky Barnes e Steve Rogers. Esistono migliaia di video su YouTube o post su Tumblr a sostegno di questa teoria che condividono sguardi o gesti significativi tra i personaggi. Finora Marvel si è rifiutata di abbracciare apertamente tale interpretazione del rapporto tra i personaggi.

Di recente la regista di The Falcon and the Winter Soldier Kari Skogland ha commentato la teoria in questione con Variety in riferimento a una scena della serie, quella in cui Bucky/Sebastian Stan si lamenta di essere estraneo all'uso delle app per trovare l'anima gemella dopo aver notato che un sacco di persone postano "foto di tigri". Il riferimento è legato al fatto che di solito sono gli uomini a postare su questo tipo di app foto vicino a felini, così i fan hanno interpretato questa scena ipotizzando che Bucky visiti profili di uomini. Il che vorrebbe dire che il personaggio è bisessuale (visto che lo dice mentre ha un appuntamento con una donna).

Kari Skogland frena le fantasie dei fan spiegando che si tratta solo di "una battuta su una stranezza dei nostri tempi", un riferimento a qualcosa che non avrebbe alcun senso per Bucky:

"Perché non dobbiamo dimenticare che Bucky ha 106 anni. Quindi è solo confuso da tutta la faccenda."

Secondo la regista, non c'è mai stata una discussione sul significato recondito della scena in questione, perciò mette in guardia i fan dall'interpretare qualsiasi forma di affetto tra due uomini come di natura romantica o sessuale:

"Bucky e Sam arrivano a volersi bene alla fine della serie, ma non c'è alcun riferimento di natura sessuale".