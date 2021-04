The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie sulla sua action figure: "Somiglia a Jamie Foxx"

Anthony Mackie, star di The Falcon and the Winter Soldier, ha commentato l'aspetto dell'action figure ispirata alla serie Disney+.

Anthony Mackie, interprete di Sam Wilson, ha commentato divertito l'action figure ispirata al finale di The Falcon and the Winter Soldier sostenendo che sembra ideata per somigliare a Jamie Foxx.

L'attore, ospite del talk show di Stephen Colbert, ha potuto inoltre affrontare l'importanza di interpretare la prima versione nera di Captain America nel Marvel Cinematic Universe.

La star di The Falcon and the Winter Soldier ha raccontato al conduttore che, come viene mostrato in un episodio della serie, si è allenato duramente per poter interpretare nel migliore dei modi il protagonista Sam Wilson dopo che accetta di raccogliere l'eredità di Steve Rogers.

Anthony Mackie ha quindi spiegato cosa voglia dire per lui interpretare Captain America: "Non mi ero reso conto di quanto fosse importante fino a quando non è stata mostrata l'ultima puntata e l'ho vista con i miei figli. Non penso ci siano parole giuste per spiegarlo. Mi ricordo che nel 2008, quando mi ero trasferito per la prima volta a Brooklyn, stavo camminando per la strada quando ho visto un ragazzino che aveva preso una scatola di cereali, l'aveva dipinta di blu, ritagliata e messa in testa. Gli avevo chiesto 'Cosa stai facendo?' e mi aveva risposto 'Sto combattendo contro i cattivi. Sono Captain America'. E ripensarci ora dopo 13 anni ti fa pensare quanto sia rilevante ed eccitante perché è qualcosa di importante per i giovani di tutto il mondo".

L'attore ha però ammesso che la sua famiglia e i suoi amici non lo trattano con maggior rispetto, raccontando che gli hanno scritto che è il Captain America più brutto mostrato nel mondo Marvel e che ora dovrebbe impegnarsi per risolvere situazioni "serie" come la mancanza ad Atlanta dei loro cibi preferiti.

Anthony ha poi avuto modo di vedere per la prima volta l'action figure che lo ritrae in versione Captain America e la sua reazione, piena di entusiasmo, è stata esilarante: "È fantastica! Sembra più simile a Jamie Foxx che a me!".