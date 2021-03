The Falcon And The Winter Soldier, Anthony Mackie: "Non volevo essere il volto del primo flop Marvel"

Anthony Mackie ha parlato delle sue remore iniziali a recitare in The Falcon And The Winter Soldier, perché temeva di diventare il volto del primo flop Marvel.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie davanti allo scudo di Captain America

In una nuova intervista con Variety, l'attore ha rivelato i suoi iniziali timori riguardo a un possibile fallimento:

"Non pensavo che avremmo potuto fare in televisione quello che stavamo facendo sul grande schermo. Non volevo essere il volto del primo franchise Marvel a fallire. Pensavo alle voci, 'Vedi? Abbiamo scelto il tizio nero, e ora questa merda è orribile. Era una mia grande paura, e sentivo anche un'enorme responsabilità nel interpretare un personaggio Marvel."

I timori di Anthony Mackie sono svaniti quando l'attore ha iniziato le letture del copione dello sceneggiatore Malcolm Spellman.

The Falcon and the Winter Soldier: le nuove foto e lo spot che svela il costume del Barone Zemo

Oggi Anthony Mackie è felice e orgoglioso di interpretare un eroe Marvel nero seguendo le orme del collega Chadwick Boseman con Black Panther:

"Per me e per Chadwick Boseman, la rappresentazione non è mai stato un tema di cui parlare, ci capivamo al volo per via delle nostre comuni origini. Veniamo da background umili del Sud, abbiamo avuto un percorso molto simile. Conoscevamo le regole del gioco e sapevamo a cosa andavamo incontro".

The Falcon and the Winter Soldier vede nel cast anche Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp e Wyatt Russell. La serie arriverà su Disney+ il 19 marzo.