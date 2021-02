The Falcon and the Winter Soldier: le nuove foto e lo spot che svela il costume del Barone Zemo

Pioggia di foto e un nuovo spot dedicato a The Falcon and the Winter Soldier svelano il look dei personaggi e del villain della serie Disney+ in arrivo il 19 marzo.

I Marvel Studios hanno diffuso una pioggia di nuove foto della serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier e uno spot lampo che svela il costume del villain, il Barone Zemo, nella sua interezza. A interpretarlo è il tedesco Daniel Brühl.

Dallo spot notiamo il look del costume di Zemo che, oltre alla fatidica maschera viola, indossa un lungo cappotto col collo di pelo e guanti coordinati.

Le foto mostrano le interazioni tra i due protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier Sam Wilson, alias Falcon (Anthony Mackie), e Bucky Barnes, alias Soldato d'Inverno (Sebastian Stan). In una delle immagini fa la sua comparsa anche Agente 13, Sharon Carter (Emily VanCamp) mentre una foto dietro le quine mostra Anthony Mackie sul set insieme alla regista canadese Kari Skogland e ad Adepero Oduye che interpreta Sarah Wilson, la sorella di Sam Wilson nei fumetti.

The Falcon and the Winter Soldier prende le mosse dal finale di Avengers: Endgame, con Sam tormentato all'idea di raccogliere l'eredità di Steve Rogers diventando il nuovo Captain America. La situazione peggiora quando si palesa un altro contendente al ruolo, John Walker (Wyatt Russell). Nel frattempo il Barone Zemo ricompare e un gruppo anarchico noto come Flag-Smashers entra in azione. Sam e Bucky Barnes saranno così costretti a collaborare per compiere la missione indicata dal loro mentore Steve.

L'uscita di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+ è prevista per il 19 marzo.