The Falcon And The Winter Soldier, Anthony Mackie: "Girare la serie col COVID-19 è terribile"

Anthony Mackie descrive la vita sul set di The Falcon And The Winter Soldier in Repubblica Ceca durante la pandemia definendola orribile.

Anthony Mackie non riesce ad abituarsi ai protocolli di sicurezza messi in piedi per terminare la lavorazione di The Falcon And The Winter Soldier nonostante la pandemia di COVID-19 in corso tanto da definire l'esperienza lavorativa "terribile".

Captain America: The Winter Soldier: un preoccupato Anthony Mackie

Al momento The Falcon and the Winter Soldier non ha una data di uscita specifica. La produzione sta lavorando alacremente per recuperare i ritardi dovuti all'emergenza sanitaria e le riprese sono in corso in repubblica Ceca. Anthony Mackie, interprete di Falcon, ha confessato a Entertainment Tonight di non essersi ancora abituato ai nuovi protocolli sanitari che vigono sul set:

"Ognuno di noi ha paura degli altri. Il cibo è terribile perché lo devono impacchettare da qualche altra parte e portarcelo in confezioni ermetiche. Viviamo letteralmente in quarantena. Non è come per i giocatori di NBA che hanno il barbiere e gli amici con cui uscire. Se ti avvicini a meno di un metro e mezzo da qualcuno, c'è qualche tizio ceco che viene e ti batte sulla spalla con una bacchetta dicendoti 'Devi allontanarti'. È terribile."

