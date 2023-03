The Fabelmans: svelata la data d'uscita del 4K, Blu-Ray e DVD del film di Spielberg

Eagle Pictures ha reso nota la data in cui si potrà acquistare la copia fisica dell'ultimo film di Spielberg in tutte le sue edizioni.

Eagle Pictures ha annunciato che The Fabelmans, l'ultimo film di Steven Spielberg, uscirà il 6 aprile in versione 4K, Blu-Ray e DVD.

Mancano quindi poche settimane al momento in cui tutti i fan del regista potranno gustarsi la loro copia fisica di uno dei film più belli dell'ultima annata, candidato a ben 7 Premi Oscar, tra cui Miglior Film e Regia per Steven Spielberg.

The Fabelmans, uno spaccato intenso e personale dell'infanzia americana del XX secolo, è il racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia e un'esplorazione del potere dei film nell'aiutarci a vedere la verità sull'altro e su noi stessi. Come ammesso dallo stesso Spielberg, The Fabelmans è nato durante la pandemia, ed è in quel drammatico periodo che il regista ha maturato il coraggio di realizzare questa storia.

Tra i contenuti speciali presenti: Creare il mondo di The Fabelmans; Dinamiche familiari, Un viaggio personale.

Il pre-ordine delle varie edizioni di The Fabelmans in home video è già possibile attraverso gli store digitali.