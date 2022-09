The Fabelmans, primo poster ufficiale per il nuovo film di Steven Spielberg

The Fablemans sta per arrivare, ma nel frattempo godiamoci il primo poster ufficiale del nuovo film scritto, diretto e prodotto da Steven Spielberg, che questa volta ha attinto dalla sua esperienza personale per raccontarci un'altra storia piena di magia.

L'opera, tra le più attese di questa stagione cinematografica, verrà presentata in anteprima mondiale al Toronto Film Festival l'11 settembre,

Locandina di The Fabelmans

Un bambino, in penombra e visto di schiena, va dritto per la sua strada nel poster di The Fabelmans, la nuova opera cinematografica firmata dal regista di E.T. - L'Extraterrestre e Schindler's List Steven Spielberg.

Nell'immagine, il ragazzino affianca lo Studio 25, come si vede dal cartello alla sua destra, e si dirige verso una serie di diapositive che ci mostrano Michelle Williams nei panni di Mitzi Fabelman, Paul Dano in quelli di Burt Fabelman, Seth Rogen come Bennie Loewy e Gabriel LaBelle nel ruolo di Sammy Fabelman.

Il film, liberamente ispirato all'infanzia e all'adolescenza di Spielberg, toccherà temi molto personali cari al regista, e sarà presentato nei prossimi giorni al Toronto Film Festival.

L'uscita di The Fabelmans è prevista per l'11 novembre con una distribuzione limitata negli Stati Uniti, per poi sbarcare il 24 novembre in altre sale.