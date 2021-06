The Eyes of Tammy Faye: Jessica Chastain nel trailer del film

Jessica Chastain è la protagonista di The Eyes of Tammy Faye, il film in arrivo il 17 settembre nei cinema americani.

Jessica Chastain e Andrew Garfield sono i protagonisti del film The Eyes of Tammy Faye, di cui online è stato condiviso il trailer.

Nel video del progetto, in arrivo il 17 settembre nelle sale americane, viene introdotta la coppia seguendone l'ascesa verso la fama e la successiva rovina.

The Eyes of Tammy Faye si basa sull'omonimo documentario e racconterà la storia dei telepredicatori Jim e Tammy Faye Bakker (ruoli affidati ad Andrew Garfield e Jessica Chastain), che hanno formato la più grande emittente religiosa esistente al mondo. I due si sono però presto ritrovati coinvolti in situazioni economiche complicate, rivalità e uno scandalo sessuale che ha spezzato il loro matrimonio e l'impero mediatico che avevano costruito negli anni '70 e '80.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Abe Sylvia e Jessica sarà coinvolta anche come produttrice.

Alla regia del film c'è Michael Showalter (The Big Sick) e nel cast ci sono inoltre Cherry Jones, Fredric Lehne, Louis Cancelmi, Sam Jaeger, Gabriel Olds, Mark Wystrach, e Vincent D'Onofrio.

The Eyes of Tammy Faye, considerando l'uscita nelle sale americane a settembre, potrebbe essere presentato in festival come quelli di Venezia e Toronto. Serchlight Pictures è infatti reduce del successo ottenuto con Nomadland.