Andrew Garfield: Jessica Chastain ha sospeso The Eyes of Tammy Faye per farlo stare con la madre malata

Andrew Garfield si apre sulla morte della madre ed elogia la troupe e il cast di The Eyes of Tammy Faye per averlo aiutato a superare la perdita.

Il candidato a due premi Oscar, Andrew Garfield, ha recentemente dichiarato di essere "davvero molto grato" per il tempo trascorso sul set di Gli occhi di Tammy Faye insieme alla co-protagonista Jessica Chastain, che alla fine lo ha aiutato a tornare a casa per stare con sua madre Lynn nei suoi ultimi giorni prima di morire di cancro al pancreas.

"È stato incredibile che David Greenbaum della Searchlight Pictures e Jessica abbiano riorganizzato il programma all'ultimo minuto, sospendendo le riprese in North Carolina per qualche giorno, in modo che potessi tornare in Inghilterra e stare con mia madre per 10 giorni", ha dichiarato Garfield a People. Notando che durante le riprese lui e la Chastain frequentavano insieme l'Heritage USA, l'ex parco a tema cristiano dei Bakker, Garfield ha aggiunto: "Avevamo conversazioni profonde, perché stavamo entrambi imparando a conoscerci come persone. Sono davvero molto grato per quel periodo trascorso con lei, perché era il periodo in cui mia madre era molto malata e alla fine è morta".

Andrew Garfield ricorda Heath Ledger: "Sapeva che Il Cavaliere Oscuro sarebbe stato un successo"

La perdita della madre e il supporto di Vincent D'Onofrio

Garfield ha anche riconosciuto a Vincent D'Onofrio, che interpreta Jerry Falwell, il merito di avergli fornito sostegno nel momento del bisogno. "Poiché ha avuto un'esperienza personale con una perdita per la quale non è riuscito a tornare, mi ha detto: 'Vai. Devi andare'. E io ho risposto: 'Beh, so che devo andare e ti ringrazio'", ha ricordato.

L'intervista dell'attore britannico arriva dopo che ha parlato di sua madre e del suo dolore durante una recente intervista con Elmo. "Sono felice di avere tutti i ricordi di mia madre e della gioia che mi ha portato, e della gioia che ha portato a mio fratello e a mio padre e a tutti quelli che ha incontrato, a tutti quelli che la circondavano", ha detto.

"Così, quando mi manca, mi ricordo i momenti passati insieme che mi hanno reso così felice", ha aggiunto Garfield. "Così posso celebrarla e allo stesso tempo sentirne la mancanza".

Scritto da Abe Sylvia e diretto da Michael Showalter, Gli occhi di Tammy Faye racconta l'ascesa di Tammy Faye (Chastain) e del marito Jim Bakker (Garfield) da una modesta coppia di credenti negli anni '70 al lancio della più grande rete di trasmissioni religiose e del più grande parco a tema del mondo. Ma la missione d'amore di Tammy Faye incontra un ostacolo inaspettato causato dalle controversie del marito.