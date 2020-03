The Expendables 4: lo script è grandioso, ma il film forse non si farà

Randy Couture ha rivelato di aver letto lo script di The Expendables 4 e di averlo trovato grandioso, ma il film non ha il via libera.

The Expandables 4 - I Mercenari 4 potrebbe non venire mai realizzato nonostante la sceneggiatura sia grandiosa: a rivelarlo è stato Randy Couture durante una recente intervista.

Il progetto è in una fase di stallo dal 2014, nonostante nel 2019 fossero apparse online delle indiscrezioni legate a un imminente inizio delle riprese, poi smentito.

L'uscita di scena, apparentemente temporanea, di Sylvester Stallone potrebbe aver avuto un ruolo fondamentale nel via libera o nella cancellazione della produzione. Randy Couture, durante la promozione di Final Kill ha ora rivelato a The Action Elite parlando del potenziale quarto capitolo di The Expendables 4: "L'anno scorso ho ricevuto uno script e mi è piaciuto molto leggerlo. Era fatto davvero bene ma non sono certo del punto in cui è la produzione o se si procederà. Ci sono molte cose che accadono dietro le quinte con il produttore per realizzare un film così grande, quindi spero che in primavera si avrà il via libera, ma attualmente non ho sentito nulla di definitivo".

Dopo aver rinunciato alla realizzazione di una serie tv, la Lionsgate avrebbe deciso di sviluppare uno spinoff dedicato al personaggio di Jason Statham. Il fatto che Couture abbia letto lo script potrebbe però far aumentare le speranze dei fan che stanno attendendo da tempo il ritorno nelle sale del franchise action che può contare su un cast davvero stellare.

Il franchise action ha preso il via nel 2010 iniziando a raccontare le avventure di un gruppo di mercenari, personaggi interpretati da leggendarie star del cinema action come Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jason Statham, Jet Li e Dolph Lundgren. I mercenari è riuscito a incassare in tutto il mondo oltre 274 milioni di dollari e il successo del film ha portato alla produzione di due sequel, in cui erano stati coinvolti anche Jean Claude Van Damme e Chuck Norris, che erano arrivati rispettivamente a 314 e 214 milioni di dollari.

Stallone ha annunciato di aver concluso la sua esperienza con il franchise di I mercenari - The Expendables, cambiando però idea nel 2019 quando, nel mese di luglio, ha rivelato di essere al lavoro sul quarto film.