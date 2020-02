The Eternals: Thanos tornerà nel nuovo film Marvel?

Marvel Studios ha concluso le riprese di Eternals, uno dei film più attesi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ma c'è la reale possibilità che Thanos sia di ritorno anche in questo capitolo, che racconta le vicende di un gruppo di umani manipolato geneticamente dai Celestiali, in continua lotta con i malvagi Devianti.

Proprio quando i fan pensavano che Iron Man e gli altri avessero piantato il chiodo definitivo sulla bara del personaggio di Josh Brolin, il supervillain di Avengers: Endgame potrebbe rifarsi vivo. Alcune fonti sono sicure che Thanos tornerà, nonostante lo schiocco di dita di Robert Downey Jr., in un cameo in Eternals. In effetti Thanos è particolarmente legato alle figure degli Eternals, visto che i suoi genitori Sui-San e A'lars ne facevano parte, ma c'è da dire che la sua genetica lo ha allontanato dai suoi antenati, visto che porta in sé un'alterazione genetica tipica dei loro rivali Devianti, caratterizzati da orrende malformazioni fisiche.

Avengers: Endgame, una scena con Thanos, alias Josh Brolin

Nulla è stato confermato ovviamente, ma la presenza dei Devianti come villain del film probabilmente potrebbe dare l'occasione a Thanos di farsi rivedere sui grandi schermi del Marvel Cinematic Universe. Non è escluso che vengano organizzate delle riprese aggiuntive nei prossimi mesi, come consuetudine in progetti di questo tipo, oltre al lungo processo di post-produzione al quale Eternals verrà sottoposto. Proprio per questo passeranno probabilmente diversi mesi prima che vengano distribuite le prime sequenze della pellicola diretta da Chloé Zhao. Nel cast di Eternals ci saranno Kit Harington, Angelina Jolie nel ruolo di Thena, Richard Madden in quello di Ikaris, con Salma Hayek che interpreta Ajak.