The Eternals: Angelina Jolie nel cast del cinecomic Marvel?

Angelina Jolie potrebbe fare il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe recitando in The Eternals.

Angelina Jolie sarebbe entrata in trattative coi Marvel Studios per recitare nel cinecomic The Eternals. Se confermata, la notizia riportata da Hollywood Reporter vedrebbe la diva pronta a fare il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in un ruolo non ancora specificato.

Per il momento, le informazioni su The Eternals sono ben poche. Il film, ispirato al fumetto di Jack Kirby, racconterà la storia di un'antica razza di umani con straordinari poteri creata dai Celestials, che proteggono il nostro mondo. Sembra che il villain del film sarà Druig, nella pellicola compariranno inoltre (sotto altri nomi) Ikaris, Sprite, Elysisus, Gilgamesh, Makkari, Sersi, Thena, Zuras, Starfox e forse Hercules. Starfox, Eros dei Titani, altri non è se non il fratello di Thanos, dotato della capacità di stimolare i centri del piacere di coloro che gli si avvicinano.

Secondo Hollywood Reporter, un aspetto importante della storia coinvolgerà la storia d'amore tra Ikaris, un uomo in grado di manipolare l'energia cosmica, e la potente Sersi, la cui dote principale è la manipolazione della materia.

A dirigere The Eternals sarà la regista indie Chloe Zhao, che userà la sceneggiatura firmata da Matthew e Ryan Firpo.

The Eternals potrebbe rappresentare il debutto di Angelina Jolie nell'universo Marvel, ma non sarà il suo primo film tratto da un fumetto, visto che nel 2007 la diva ha recitato nell'adattamento di Wanted - Scegli il tuo destino, ispirato all'opera di Mark Millar.

The Eternals dovrebbe arrivare nei cinema nel corso del 2020. Al momento Angelina Jolie è impegnata nella lavorazione del sequel Disney Maleficent: Mistress of Evil e nell'ibrido animazione/live action The One and Only Ivan, di cui è anche produttrice.

