The Equalizer 2 - Senza perdono stasera su Rai 4, trama e cast del film con Denzel Washington

Stasera su Rai 4 va in onda The Equalizer 2 - Senza perdono

Stasera su Rai 4 sarà trasmesso The Equalizer 2 - Senza perdono in attesa dell'uscita nelle sale del terzo capitolo della saga cinematografica. Il film, che unisce elementi di thriller e azione, è stato diretto da Antoine Fuqua e sceneggiato da Richard Wenk. Ecco la trama, il cast, la recensione e il trailer del lungometraggio.

The Equalizer 2 - Senza perdono trama del film di Rai 4

Il protagonista è ancora una volta Robert McCall, ex-agente segreto che ha deciso di dedicare la sua vita ad aiutare le persone in difficoltà, usando le sue abilità e la sua astuzia.

In questo secondo capitolo, McCall vive a Boston e lavora come autista per Lyft, un servizio di ride-sharing. Continua a fare del bene, ma cerca anche di ritrovare un po' di serenità nella vita quotidiana.

La sua routine viene interrotta quando una sua vecchia amica, Susan Plummer, viene uccisa in Belgio, durante una missione per l'agenzia per cui lavorava. McCall decide quindi di indagare sull'omicidio e di vendicare la sua amica.

Nel corso delle indagini, McCall scopre che l'omicidio di Susan è solo la punta dell'iceberg di una vasta cospirazione che coinvolge l'agenzia per cui lavorava, la CIA e la mafia russa. McCall affronterà numerose sfide e dovrà mettere in gioco la sua vita per fare giustizia e proteggere coloro che gli stanno a cuore.

Curiosità sul film The Equalizer 2 - Senza perdono in onda il 5 maggio su Rai 4

The Equalizer 2 - Senza perdono è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 13 settembre 2018. Il film è il sequel del film del 2014 The Equalizer - Il vendicatore. Il 31 agosto 2013 sarà distribuito The Equalizer 3 - Senza tregua, terza capitolo della saga

Il regista Antoine Fuqua e l'attore Denzel Washington hanno lavorato insieme in precedenza in altri film Training Day, il primo Equalizer e I magnifici 7.

Il personaggio di Miles Whittaker, interpretato da Ashton Sanders, è stato originariamente scritto per essere una donna. La decisione di cambiare il genere del personaggio è stata presa dopo il casting di Sanders.

The Equalizer 2 - Senza perdono: Interpreti e personaggi