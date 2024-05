Grande Fratello, Mirko Brunetti risponde a Beatrice Luzzi dopo l'intervista con Giulia Salemi

Beatrice Luzzi continua a influenzare le dinamiche del Grande Fratello anche se l'edizione del reality show è terminata da più di un mese. L'attrice, intervistata da Giulia Salemi, ha sottolineato come il ritorno di Mirko Brunetti nella Casa abbia determinato un cambiamento di atteggiamento da parte dei concorrenti.

Il ruolo di Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello

Il focus principale della diciassettesima edizione del Grande Fratello è stata la riconciliazione della coppia di Temptation Island entrata nella Casa come ex fidanzati. Per questo motivo, Mirko Brunetti è tornato nel loft di Cinecittà poche settimane dopo essere stato eliminato dal televoto. L'imprenditore reatino è stato ospite per un breve periodo, durante il quale si è riavvicinato a Perla Vatiero e avrebbe portato un messaggio dall'esterno ai concorrenti.

Questa ipotesi è stata avanzata da Beatrice Luzzi durante la sua intervista a "Non lo faccio x moda", il podcast di Giulia Salemi. "Da quando è rientrato Mirko, i concorrenti hanno cambiato atteggiamento nei miei confronti, come se avesse portato un messaggio chiaro dall'esterno. Improvvisamente sono diventati tutti affettuosi, e ho deciso di evitare di sollevare questioni che vedevo per mantenere la pace", ha dichiarato Luzzi.

Mirko e Beatrice al Grande Fratello

Oggi, Mirko Brunetti ha risposto. I suoi rapporti con Beatrice sono sempre stati buoni nonostante i litigi tra Perla e l'attrice che hanno animato alcune puntate del reality show.

"Comunque, la mia intenzione non era quella di applicare una strategia, ma di portare un po' di positività in quel momento, indipendentemente dalle dinamiche interne della Casa. Un grande abbraccio", ha scritto Mirko sui social.

Durante l'intervista, Beatrice ha toccato vari temi, tra cui il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi: "Tra me e Giuseppe c'era una magia particolare, un'attrazione profonda che avrei voluto vivere lì", ha detto Luzzi. Ha aggiunto che Giuseppe si è fatto sentire di recente: "Era a Roma e gli ho detto: 'Vieni a casa, prendiamo un caffè che ci sono i ragazzi'. Tuttavia, è arrivato con mezz'ora di ritardo e non l'ho fatto salire".