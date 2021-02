The Equalizer 2 - Senza perdono: stasera su Rai2 il thriller con Denzel Washington e Pedro Pascal

Stasera su Rai2 alle 21:20, per la prima volta in chiaro, arriva The Equalizer 2 - Senza perdono, thriller del 2018 con Denzel Washington e Pedro Pascal.

Stasera su Rai2, alle 21:20 in prima visione in chiaro, va in onda The Equalizer 2 - Senza perdono, thriller diretto nel 2018 da Antoine Fuqua e sua quinta collaborazione con il protagonista Denzel Washington.

The Equalizer 2 - Senza perdono, Denzel Washington in azione

Robert McCall, in passato agente segreto, vive ora in un quartiere popolare a Boston e si guadagna da vivere facendo l'autista. La sua amica Susan (Melissa Leo) viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles in coppia con Dave York (Pedro Pascal), un tempo collega di McCall. L'investigatrice viene però attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in azione...

Robert McCall è tornato. Il taciturno impiegato amante della lettura e afflitto da insonnia cronica si è trasformato in uno spietato giustiziere. Lo avevamo lasciato mentre era intento a rispondere a una mail di richiesta di aiuto dopo aver sgominato una cellula mafiosa russa per liberare la giovane prostituta Alina. Lo ritroviamo in The Equalizer 2 - Senza perdono a svolgere un nuovo mestiere, quattro anni dopo averlo conosciuto in The Equalizer - Il vendicatore, ma con meno smalto.