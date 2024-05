Isola dei Famosi 2024: Rosanna insinua una relazione tra Samuel e Greta, Vladimir interviene

La settima puntata dell'Isola dei Famosi 2024 si apre con un risvolto inaspettato di gossip. Rosanna Lodi ha accusato Samuel Peron e Greta Zuccarello di essersi costruiti un talamo matrimoniale. La reazione del ballerino e l'intervento di Vladimir Luxuria hanno costretto Lodi a ritrattare la sua affermazione.

Le accuse di Rosanna Lodi scuotono L'Isola dei famosi

Nella prima parte della puntata, due gruppi di naufraghi si sono scontrati. Il primo gruppo, composto da Samuel, Edoardo, Giulia, Matilde ed Edoardo Franco, è stato accusato dagli altri concorrenti di cercare di imporre le proprie regole. Valentina Vezzali è stata una delle prime a criticare il gruppo, sostenendo che non gradisce le imposizioni e che ognuno dovrebbe rispettare gli altri.

"Io sto zitta ma devono portarmi rispetto. Greta e Samuel stanno parecchio tempo insieme e molto spesso lei interviene parlando al suo posto, come fosse la sua segretaria", ha detto l'ex schermitrice.

Anche Artur ha espresso il suo disappunto nei confronti del gruppo, sostenendo che cercano di dettare le regole e che dovrebbero limitarsi a esprimere le loro opinioni senza imporre niente. "C'è un gruppo che vuole dettare le regole lo hanno fatto anche quando io ero il leader, vogliono imporre di fare le cose anche se non spetta a loro dirlo", ha sostenuto il modello ucraino.

Samuel ha respinto le accuse di Rosanna

Il momento più critico della serata è stato quando Rosanna Lodi ha insinuato una possibile relazione tra Samuel Peron e Greta Zuccarello. Lodi ha affermato che i due passano molto tempo insieme: "Stanno sempre insieme su questo talamo, con le copertine".

Peron ha reagito duramente, negando ogni accusa e chiarendo che non vuole che si insinuino cose false sulla sua vita personale. "Non vorrei che venissero insinuate cose non vere, non ti devi permettere", ha detto a muso duro il ballerino, fidanzato con Tania Bambaci, la coppia nel 2022 ha avuto un figlio, Leonardo.

Rosanna Lodi ha poi cercato di ritrattare, spiegando che è Greta che segue Samuel dappertutto Vladimir Luxuria ha cercato di mettere fine alla questione, invitando Rosanna a chiarire il suo pensiero. "Rosanna, talamo matrimoniale lo hai inteso in senso metaforico, vero? Non sfasciamo le famiglie, grazie", ha sentenziato la conduttrice.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, i primi segnali di rivolta tra i Naufraghi.