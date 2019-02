The Equalizer 2, Sei ancora qui, Tutti in piedi, Smallfoot, Encounter e i voti del mese in homevideo. Parte 1

Inizio d'anno ricco di uscite interessanti in homevideo. La prima parte della nostra rubrica mensile si apre con l'action-thriller The Equalizer 2 - Niente perdono, scoppiettante sequel con Denzel Washington nelle vesti di giustiziere. Toni molto più leggeri e risate assicurate, ma intellignti, con la commedia francese Tutti in piedi, seguita dalle atmosfere sovrannaturali di Sei ancora qui - I Still See You. Si prosegue con l'animazione di qualità di Smallfoot - Il mio amico delle nevi, un bizzarro incontro con un alieno in Encounter, l'horror a due ruote Motorrad e il toccante documentario La libertà non deve morire in mare.

Denzel Washington giustiziere: The Equalizer 2 - Niente perdono

Totale 8.5 Video 9 Audio italiano 8 Audio inglese 9 Extra 8

IL FILM. Denzel Washington si cala nuovamente nei panni di Robert McCall, ex marine ed ex agente, ma ormai giustiziere per vocazione, visto che condisce una vita tranquilla da taxista presso una città del Massachusetts, con alcune missioni personali violente e senza sconti nei confronti di chi ha fatto del male ai più deboli. In The Equalizer 2 - Senza perdono, diretto da Antoine Fuqua, McCall continua vendicare i torti, ma la sua furia diventerà ancora più spietata quando verrà colpito uno dei suoi affetti più cari. Uno script con qualche difetto viene compensato dalla solida intepretazione di Denzel Washington e da scene di azione solide e spettacolari, su tutte quelle nella tempesta finale.

IL BLU-RAY. The Equalizer 2 è disponibile anche nel blu-ray targato Universal Picture Home Entertainment Italia, un prodotto tecnicamente straordinario e ricco di extra. Il video è nitido e per gran parte del film offre un dettaglio di grande levatura, a tratti granitico su alcuni suggestivi primi piani, ma anche le panoramiche sono compatte e ricche di particolari. Notevole anche il croma, con colori brillanti e intensi, mentre gli esterni notturni rivelano un ottimo nero. Da rilevare una leggera rumorosità nelle scene più scure, mentre quelle più soft e morbide sembrano comunque fedeli al girato. Formidabile l'audio. La traccia italiana gode di un sorprendente DTS-HD Master Audio 5.1 dalla notevole energia, con grande direzionalità, suggestivi panning, bassi decisamente muscolari e una capacità di coinvolgimento davvero elevata. Anche qui, occhio al duello finale nella tempesta, dove si è circondati da spari, vento impetuoso e crash vari. Il DTS-HD Master Audio 7.1 inglese riesce a dare ancora qualcosa in più nella potenza complessiva e nella maggiore precisione dei dettagli più piccoli.

DA NON PERDERE. Di tutto riguardo anche il reparto extra. Innanzitutto da rilevare che il film può essere visto anche nella Modalità punitiva: la visione è inframmezzata da interessanti clip e dietro le quinte sulla lavorazione che aggiungono quasi 20 minuti di durata. Troviamo poi undici scene eliminate o estese (23 minuti), e le featurette Denzel nei panni di McCall: secondo round, (7'), ovvero un focus sul personaggio interpretato da Washington, A pochi secondi dalla morte: analisi di un'azione (5') sulle scene più movimentate, Attraverso l'obiettivo di Antoine: il cast (7'), su attori vecchi e nuovi per questo sequel. Segue Costruire il mondo di The Equalizer 2 (22'), ovvero un backstage sulla lavorazione, le difficoltà di alcune scene e gli effetti speciali. Poi c'è Curiosità che è la modalità di vedere il film con alcuni contributi testuali, quindi a completare il tutto i trailer e un simpatico Spot tv con campioni dell'NBA insieme a Denzel Washington e Antoine Fuqua (3') e relativi fuori scena (1' e mezzo).

Convivere con i fantasmi post-apocalisse: Sei ancora qui

Totale 8 Video 7.5 Audio 9 Extra 7.5

IL FILM. Tratto dal romanzo young adult Break My Heart 1000 Times di Daniel Walters, ecco il thriller soprannatturale Sei ancora qui - I Still See You, film diretto da Scott Speer con protagonista la Bella Thorne, già vista ne Il sole a mezzanotte. Dopo un evento catastrofico dovuto a un esperimento riuscito male, da anni il mondo dei vivi convive in modo tranquillo con quello dei morti, che appaiono come innocue presenze nel mondo reale. Finché un redivivo (così si chiamano questi fantasmi) stranamente manda un messaggio dai toni minacciosi a una ragazza. La quale, assieme a un amico comincerà a indagare scoprendo qualcosa di spaventoso.

IL BLU-RAY. Sei ancora qui - I still see you è arrivato in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray Eagle Pictures, di ottima qualità tecnica e sorprendente per quantità degli extra. Il video è di buon livello, capace di catturare con efficacia lo smaterializzarsi dei redivivi, e di offrire un dettaglio ottimo sui primi piani, anche se sui fondali affiora una certa morbidezza. Il croma cupo è fedele alle vicnnde, mentre nelle scene scure va rilevata, oltre a una discreta rumorosità, anche una tendenza al banding. Più convincente l'audio, con un formidabile DTS HD 5.1, presente sia per l'italiano che per l'inglese. Alcuni effetti sono davvero molto suggestivi, con ampio utilizzo dell'asse posteriore e inquietante presenza del sub, il tutto per regalare allo spettatore un'esperienza estremamente coinvolgente. Notevole anche l'ambienza più tranquilla, tra sussurri di voci e scricchiolii del ghiaccio.

DA NON PERDERE. Sorprende il reparto dei contenuti speciali, con un'ora di materiale. Molto interessante il making of di 25 minuti, ricco di filmati dietro le quinte e di interviste che toccano tutti i vari aspetti del film, dalla produzione alla lavorazione. Segue la featurette Dal libro allo schermo (9'), che ovviamente parla della trasposizione dal romanzo al film con interviste che coinvolgono anche lo scrittore Daniel Waters. A seguire ben 25 minuti di scene tagliate, e per concludere un finale alternativo (un minuto abbondante) e il trailer.

Rubacuori e disabile per finta: Tutti in piedi

Totale 7.5 Video 8 Audio 7.5 Extra 7

IL FILM. Franck Dubosc scrive, dirige e si ritaglia il ruolo del protagonista in Tutti in piedi, commedia romantica francese che cerca di trattare la disabilità con leggerezza e ironia, giocando sul classico tema degli equivoci. L'egoista, misogino e playboy incallito Jocelyn, per sbaglio viene scambiato per un disabile costretto sulla sedia a rotelle da un'avvenente ragazza. Lui per non mollare il colpo continua nella finzione, ma la ragazza a un certo punto gli presenta la sorella, realmente disabile. la situazione a quel punto scapperà di mano a Jocelyn con esiti imbarazzanti ma spesso esilaranti.

IL DVD. Tutti in piedi, che in patria ha riscontrato un buon successo, arriva in homevideo con un DVD targato 20th Century Fox Entertainment di ottimo livello tecnico e con un discreto reparto extra. Il video è davvero sorprendente (ne parliamo in seguito nel dettaglio), ma anche l'audio in dolby digital 5.1 per entrambe le tracce (italiana e francese) è di buon livello: l'ascolto infatti è coinvolgente grazie a una buona spazialità d'insieme, con un asse posteriore preciso a sottolineare gli effetti ambientali, come il passaggio del rombo di un'auto, ma anche con una resa musicale davvero corposa e trascinante, che coinvolge spesso anche il sub. Negli extra troviamo un backstage di 13' minuti e mezzo con interviste e momenti sul set, poi papere (6') e alcune scene tagliate (8').

DA NON PERDERE. Come si diceva, ottimo il video, che presenta un quadro sempre compatto, nel quale si registrano alcune sbavature e cenni di aliasing solo su qualche fondale particolarmente ostico da riprodurre, altrimenti anche il dettaglio resta sempre un livello di tutto riguardo per lo standard DVD. Da apprezzare che anche le scene più scure rivelano una buona solidità generale, senza particolari sgranature. Davvero esplosivo il croma, con colori forti e saturi e un rosso super esuberante sulla Porsche del protagonista.

Yeti, animazione e diversità: Smallfoot - il mio amico delle nevi

Totale 8 Video 9 Audio italiano 8 Audio inglese 9 Extra 6.5

IL FILM. Dalla Warner Animation Group, ecco Smallfoot - Il mio amico delle nevi, trasposizione sul grande schermo del romanzo Yeti Tracks di Sergio Pablos. Il film diretto da Karey Kirkpatrick e Jason Reisig, con la vivacità e la delicatezza dell'animazione e attraverso efficaci allegorie, tratta anche i temi della diversità e del pregiudizio: uno yeti non ha mai incontrato le creature note come "umani", ma è convinto che esistano davvero e per questo farà di tutto per dimostrarlo anche ai suoi simili.

IL BLU-RAY. Smallfoot - Il mio amico delle nevi è arrivato in homevideo anche in alta definizione con il blu-ray targato Warner Bros. Entertainment Italia, tecnicamente superbo e discreto negli extra. Il video è straordinario per qualità, ma pure l'audio è ottimo, anche se la traccia italiana in dolby digital 5.1 regala giocoforza meno emozioni rispetto al DTS HD 5.1 inglese. I surround comunque sono costantemente impegnati e ricchi di detttagli, la separazione degli effetti è suggestiva e la spazialità decisamente ampia, ma anche il sub è formidabile nei momenti chiave, come i passi dei personaggi, le valanghe e i vari crash. Oltre alla versione del film Yeti Set Go Sing-Along Edition, con testi sullo schermo e giochini, come extra troviamo il corto Super Soozie Mini Movie (2' e mezzo), i video musicali Finally Free di Nial Horran (3' e mezzo), Moment of Truth di Cyn (4') e Wonderful Life in 28 lingue (3'), alcuni video promo (3'), la featurette Migo in The Secret of the Yeti Stones (4'), in pratica un'apertura alternativa, e il making of Yeti or Not, Here They Come! Imagining Smallfoot (6').

DA NON PERDERE. Davvero eccellente il video, a partite da un dettaglio incisivo e chirurgico per precisione e cura dei dettagli. L'animazione scorre nitida e fluida, la sensazione di profondità è costante, i personaggi hanno una consistenza a tratti stupefacente. Il croma è esplosivo per vivacità e intensità dei colori, sempre saturi con grande cura per tutte le sfumature. Il bianco, preponderante considerate le ambientazioni, splende brillante senza sbavature grazie a un ottimo contrasto, mentre i neri sono profondi e solidi.

Il bizzarro alieno guaritore: Encounter

Totale 6.5 Video 7 Audio 6.5 Extra 4

IL FILM. Arriva direct to video Encounter, bizzarro sci-fi diretto da Paul Salamoff con Luke Hemsworth protagonista: durante una scampagnata un gruppo di amici scopre qualcosa precipitato dal cielo che sembra alieno, ma decide di tenere il segreto e portarlo a casa. Quando un uomo costretto sulla sedia a rotelle viene a contatto con la creatura, incredibilmente si rimette in piedi. Gli amici però sono incerti sul da farsi perché continuano a ritenere misteriosi le intenzioni e i poteri dello strano essere. Intanto qualcuno li cerca.

IL DVD. Encounter è arrivato in homevideo con un DVD CG-Minerva, tecnicamente soddisfacente ma scarno negli extra, visto che è presente solamente il trailer. Il video, pur con alcuni difetti, è comunque la parte più convincente dell'edizione, ma anche l'audio si rivela discreto, grazie a un dolby sigital 5.1 che non ha molte occasioni per mettersi in mostra, visto che il film è basato soprattutto sui dialoghi, ma quando qualche scena lo richiede, mette in moto anche i rear con qualche effetto ben distribuito, anche se in modo un po' timido.

DA NON PERDERE. Il video presenta un quadro che tutto sommato mantiene sempre una sua compattezza, anche se il dettaglio paga una certa morbidezza generale. In alcune scene più scure, inevitabile qualche pastosità, ma a parte un paio di momenti in cui affiorano banding e qualche sbavatura sugli incarnati, per il resto il quadro regge con una buona solidità, limitando sgranature e rumore. Il croma è sommesso ma piacevolmente naturale, buona anche la resa cromatica della strana creatura.

Quando l'horror viaggia su due ruote: Motorrad

Totale 7 Video 7 Audio 8.5 Extra 5

IL FILM. Horror e motociclette a braccetto in Motorrad: nel film del brasiliano Vicente Amorim, un gruppo di ragazzi esplora in moto una regione sperduta del Brasile, ma il loro viaggio si trasformerà in un vero e proprio incubo quando una gang di misteriosi motociclisti vestiti di nero e senza volto comincerà a dar loro la caccia senza nessun motivo. A spettacolari e vertiginosi inseguimenti su due ruote su scenari decisamente inquietanti, si alternano scene di sangue e violenza, perché i bad riders agiscono senza pietà e con una ferocia inaudita.

IL BLU-RAY. Motorrad arriva in homevideo nella solita edizione slipcase di Koch Media per la collana Midnight Factory, corredata da booklet, che però resta l'unico contributo extra oltre al trailer. Il video risente di una fotografia molto desaturata, che vuole restituire un look freddo e ricco di zone scure. In questo contesto, il dettaglio è buono ma a tratti morbido e il quadro ovviamente, pur mantenendo una bella compattezza, non può essere sempre incisivo. Nelle scene buie affiorano anche banding e un po' di rumorosità. Ma la resa complessiva è fedele al girato e allo stile, compreso un croma come detto molto desaturato e quasi privo di colore.

DA NON PERDERE. Davvero eccellente invece l'audio, con un DTS HD Master Audio 5.1 presente sia nella traccia italiana che in quella originale portoghese. Quando le moto impazzano, è davvero un bel sentire e lo spettatore si ritrova al centro di un vortice di motori con effetti panning molto precisi, un asse posteriore puntuale e potente, e soprattutto rombi davvero energici grazie a un sub muscolare e poderoso. Notevole anche la corposità della colonna sonora, anch'essa esaltata da rear e sub.

Umani dietro alle cifre: La libertà non deve morire in mare

Totale 6.5 Video 7.5 Audio 7 Extra 4

IL FILM. Docu-film di estrema attualità, La libertà non deve morire in mare cerca di andare oltre le cifre che spesso sono al centro dell'attenzione quando si parla di migranti. Alfredo Lo Piero, regista del docufilm, cerca di far capire che dietro ai numeri ci sono esseri umani con le loro storie, e per farlo alterna i filmati dei soccorsi in mare a interviste di alcuni sopravvissuti ai naufragi e di alcuni testimoni, abitanti di Lampedusa, che quando è stato necessario si sono trasformati in soccorritori.

IL DVD. La libertà non deve morire in mare è disponibile in homevideo grazie a CG Entertainment, che distribuisce un DVD buono sul piano tecnico ma scarno negli extra. Il video, nonostante le difficoltà di alcuni momenti del girato, convince pienamente, mentre l'audio è presente con una traccia dolby digital 5.1 che presenta parlati perfetti (puntuali i sottotitoli quando parlano i testimoni in altre lingue) e una discreta ambienza nelle riprese concitate in mare. Nei contenuti speciali il trailer e la possibilità di vedere il docufilm con sottotitoli inglesi.

DA NON PERDERE. Come detto, il video è la parte più convincente. Ci sono momenti molto complicate come le riprese subacquee o le larghe panoramiche, ma il quadro ha una buona tenuta e resta abbastanza compatto in ogni circostanza. Ovviamente ci sono sgranature e qualche aliasing sugli elementi più lontani del paesaggio o in qualche filmato in mare, ma tutto sommato la visione è molto piacevole. Anzi, nei momenti delle interviste regala anche un buon dettaglio, mentre il croma è sempre molto vivace.