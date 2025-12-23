The Elusive Samurai: con un trailer si conferma la seconda stagione di uno degli shonen storici più originali

The Elusive Samurai, uno dei titoli più singolari del catalogo Shonen Jump recente, ha confermato quando tornerà sugli schermi, promettendo continuità narrativa, ambizioni più ampie e una messa in scena che guarda già oltre la prima stagione.

La seconda stagione di The Elusive Samurai ha finalmente una finestra d'uscita ufficiale: luglio 2026. Annunciata al Jump Festa 2026 con un primo teaser, la serie tornerà su Noitamina, pronta ad ampliare il viaggio di Tokiyuki e dei suoi guerrieri.

Il ritorno silenzioso ma deciso di Tokiyuki Hojo

Dopo la conclusione della prima stagione, trasmessa nell'estate 2024, il ritorno di The Elusive Samurai era stato confermato quasi subito, ma mancava ancora un dettaglio fondamentale: il quando. Durante il secondo giorno del Jump Festa 2026, nel corso del Jump Studio Stage, è finalmente arrivata la risposta ufficiale. La seconda stagione debutterà a luglio 2026, collocandosi nuovamente all'interno del prestigioso blocco Noitamina di Fuji TV.

Una scelta coerente, non solo per continuità di programmazione, ma anche per posizionamento editoriale. La prima stagione aveva infatti rappresentato una piccola anomalia nel panorama shonen: un protagonista che non vince grazie alla forza bruta o a improvvisi power-up, ma attraverso la fuga, l'astuzia e una lettura laterale del conflitto. Tokiyuki Hojo, erede in fuga e antieroe per vocazione, si è imposto come una figura distante dagli archetipi classici, e proprio questa distanza ha reso la serie riconoscibile.

In vista del ritorno, è stato annunciato anche il rerun della prima stagione, che andrà in onda a partire da aprile sempre su Noitamina, fungendo da ideale rampa di lancio verso i nuovi episodi estivi. Al momento, però, i dettagli restano centellinati: nessuna data precisa, nessuna conferma ufficiale sul numero di episodi. Una strategia di silenzio controllato che, paradossalmente, alimenta l'attesa.

L'identità shonen secondo CloverWorks

Se le informazioni concrete sono ancora poche, le aspettative si basano su dati tutt'altro che fragili. Il manga originale ha superato i 230 capitoli, offrendo un bacino narrativo ampio e ancora largamente inesplorato dall'adattamento animato. Considerando che la prima stagione ha avuto una durata contenuta, l'ipotesi di una seconda stagione più lunga - potenzialmente da 24 episodi - appare tutt'altro che azzardata. Un formato che permetterebbe alla serie di estendersi dall'estate all'autunno 2026, dando finalmente respiro all'evoluzione di Tokiyuki come leader.

Locandina di The Elusive Samurai

Il primo teaser trailer e la nuova visual diffusi in occasione dell'annuncio suggeriscono una direzione chiara: il viaggio continua. Tokiyuki e i suoi Elusive Warriors attraverseranno il Giappone, reclutando nuovi alleati e ampliando una rete di relazioni che è sempre stata il vero motore emotivo della storia. Tra le immagini anticipate, si intravede anche una nuova figura femminile, destinata con ogni probabilità a entrare nel gruppo e a ridefinirne gli equilibri.

Sul piano produttivo, tutto sembra procedere senza intoppi. Lo studio CloverWorks, già apprezzato per la qualità dell'animazione e per un uso elegante del movimento nella prima stagione, resta uno degli elementi distintivi del progetto. La sua capacità di tradurre l'azione in coreografie fluide, senza perdere il tono riflessivo e quasi beffardo della serie, ha contribuito a rendere The Elusive Samurai un unicum nel panorama shonen recente.

Più personaggi, più strada, più tempo per raccontare una storia che ha scelto di correre... scappando.